En Común-Unidas Podemos é a marca electoral elixida para a coalición de Esquerda Unida e Podemos Galicia para as xerais. Unha candidatura na que non estará Anova, que se desmarcou este venres do acordo e anunciou que non concorrerá á cita coas urnas do próximo 28 de abril.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes da negociación, o acordo entre Podemos Galicia e EU quedou pechado na tarde deste venres, horas antes do vencimiento do prazo para rexistrar coalicións electorais, que concluía á medianoite.

O primeiro posto da lista por Lugo aínda non está pechado

Deste xeito, o líder do partido morado galego Antón Gómez-Reino será o número un pola Coruña de En Común-Unidas Podemos, que estará encabezada na provincia de Pontevedra pola excoordinadora nacional de Esquerda Unida Yolanda Díaz.

Díaz, que cambia de circunscrición ao pasar da Coruña a Pontevedra, irá acompañada no segundo lugar da candidatura por Ángela Rodríguez, Pam (Podemos), que ocupou o mesmo lugar nas pasadas xerais.

Ledicia Piñeiro (Podemos) será a número un da coalición pola provincia de Ourense, mentres que o primeiro posto da lista por Lugo aínda non está pechado. O prazo para rexistrar candidatas para as xerais finaliza o próximo 25 de marzo.