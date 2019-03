Compromiso por Galicia acorda reeditar a coalición co PNV para as eleccións europeas

A dirección de Compromiso por Galicia (CxG) acordou reeditar a coalición co Partido Nacionalista Vasco (PNV) para presentarse baixo a mesma candidatura ás eleccións europeas do próximo 26 de maio, segundo informa a organización galeguista nun comunicado emitido este xoves. O Consello Nacional de CxG aprobou por unanimidade repetir a alianza cos nacionalistas vascos pola que xa apostaron nas últimas eleccións ao Parlamento europeo en 2014. Ese ano, Compromiso participou nunha candidatura composta por Convergència Democrática de Catalunya, Uniu Democrática de Catalunya, PNV e Coalición Canaria.

Cinco anos despois, o partido que lidera Juan Carlos Piñeiro decide repetir a alianza cos 'jetzales' a través dunha coalición na que aínda está no aire a participación do PDeCAT, que aposta polo expresident catalán Carles Puigdemont como cabeza de cartel de JxCat para as europeas.

O pasado mércores, o portavoz do PNV no Congreso dos Deputados, Aitor Esteban, afirmou que o PDeCAT non lle fixo "ningunha proposta concreta" para concorrer xuntos ás eleccións europeas e cre que a aposta "en clave catalá" da formación catalá dificulta a alianza.

CONSULTA ÁS BASES. Así as cousas, Compromiso por Galicia someterá á opinión das súas bases o acordo alcanzado polo seu órgano de dirección na reunión celebrada o pasado 12 de marzo. O secretario xeral de CxG, Juan Carlos Piñeiro, destacou o "traballo" realizado durante a última lexislatura no Parlamento europeo, onde os galeguistas, que non contaban con representante en Bruxelas, levaron as iniciativas de "máis de 60 entidades" á Eurocámara a través da deputada Izaskun Bilbao (PNV).