A compravenda de vivendas prolonga a caída: redúcese un 7% en outubro en Galicia

A compravenda de vivendas retrocedeu un 7,2% en outubro en Galicia en relación co mesmo mes do ano anterior, ao sumar 1.368 operacións, atendendo aos datos que publica este martes o Instituto Nacional de Estatística (Ine).

Esas 1.368 operacións correspondéronse, un mes máis, sobre todo con vivenda libre (1.325) e de segunda man (1.085), fronte á protexida (43) e nova (283).

O total de parcelas transmitidas inscritas nos rexistros na comunidade galega situouse en 8.189, un 3,3% menos en taxa interanual. Desas, 2.552 eran parcelas rústicas (861 compravendas, 26 doazóns, 34 permutas, 1.007 herdanzas e 624 transmisións doutra clase) e as restantes, urbanas (2.705 foron compravendas).

No conxunto de España, a compravenda de vivendas retrocedeu un 13,3% no pasado mes de outubro en relación ao mesmo mes de 2019, ao rexistrarse 37.605 operacións. É o oitavo mes consecutivo no que descenden as operacións.