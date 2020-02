As asembleas de Compostela Aberta e Marea Atlántica aprobaron este xoves senllos textos nos que se avalan impulsar unha candidatura de unidade popular, e aínda que pon matices á participación e configuración dunha coalición, dan un empuxe ás negociacións que nos últimos días déronse no espazo da confluencia galega, singularmente aos mantidos entre Podemos e Anova.

Concretamente, a asemblea de Compostela Aberta, da que é portavoz Martiño Noriega, que foi alcalde de Santiago de Compostela e un dos encargados de negociar por parte de Anova con outras formacións políticas, deu decidido "apoiar e implicarse" unha candidatura galega de unidade popular. Iso si, que sexa "representativa do conxunto do espazo" e na que se "garantan vías" para a súa participación no proceso electoral de próximo 5 de abril.

En todo caso, a resolución acordada non se pecha a ningún escenario final e ten un segundo punto no que, no caso de que a candidatura de unidade "non sexa viable", está previsto reunir de urxencia de novo á asemblea para decidir o "nivel de implicación da organización nas eleccións" autonómicas de abril.

A proposta, segundo fontes da asemblea cidadá consultadas por Europa Press, saíu adiante por unanimidade e asentimiento das ao redor de 60 persoas que acudiron a este encontro a apenas 24 horas de que se peche o prazo para a inscrición de coalicións electorais.

Nas últimas horas intensificáronse as conversacións, teléfonicas e con encontros de varias horas

A Rede de Marea Atlántica, sinala o seu texto, "aposta por participar nunha candidatura galega de unidade popular representativa do conxunto do espazo de cambio e na que se garanta unha representación suficiente do municipalismo" e da coruñesa, cuxo referente político foi o exalcalde Xulio Ferreiro, en particular.

Ademais, o acordo, ao que tivo acceso Europa Press, apunta que a Rede de Marea Atlántica volverase a reunir este venres para, ou ben informar de se hai un acordo de candidatura ou, de non habelo, decidir a participación nas eleccións do 5 de abril.

Os acordos de ambas as asembleas municipalistas tradúcense nun empuxe a Podemos e Anova para que frutifique unha candidatura na que, ademais da formación morada e Esquerda Unida, estean presentes tamén as mareas municipalistas, singularmente a compostelá e coruñesa, pero tamén outras máis pequenas e que manteñen gobernos en municipios máis pequenos.

O 'rupturismo' esgotará os prazos máximos para pechar unha coalición

CONVERSACIÓNS INTENSIFICADAS. Nas últimas horas intensificáronse as conversacións,teléfonicas e con encontros de varias horas, entre os referentes de Podemos e Anova, Antón Gómez-Reino, que se perfila como candidato á Xunta da formación morada e tamén é o nome que está encima da mesa dunha coalición, e Martiño Noriega, respectivamente.

Se hai unha semana as posturas estaban máis afastadas, os acontecementos que se sucederon despois de que Gómez-Reino anunciase que se presentaba ás primarias de Podemos Galicia para ser candidato á Xunta, sen deixar o escano no Congreso, tiveron un xiro nos últimos días.

A pesar diso, o 'rupturismo' esgotará os prazos máximos para pechar unha coalición —este venres—, se esta certifícase, e o termómetro dicía que as posturas, como recoñecen dirixentes das formacións implicadas, estaban máis preto na tarde deste xoves que pola mañá.