Una vez recuperados del susto y las heridas, los damnificados por el derrumbe de la pasarela en O Marisquiño deberán echar cuentas para reclamar al responsable del accidente una compensación económica. En muchos casos lo harán los padres de las víctimas, pues el grueso de los asistentes al accidentado concierto eran menores. Tendrán, eso sí, que armarse de paciencia, ya que es probable que tarden unos dos años en ver el dinero, que a buen seguro apretarán para que sea el máximo posible. Aunque la mejor noticia sería que la cuantía fuese pequeña, pues eso indicaría una pronta recuperación sin secuelas para quienes se vieron involucrados en el suceso.

¿Quiénes pueden reclamar una indemnización?

"Todo aquel que sufrise un dano causado por un funcionamento anormal dos servizos públicos, neste caso o derrube dunha estrutura nun terreo de titularidade pública", explica a AGN el abogado Xoán Antón Pérez Lema. "Desde unha pequena cicatriz a unha invalidez", matiza, diferenciando entre las "secuelas" y los gastos derivados del periodo de curación, esto es, "os días de hospitalización, de baixa laboral...".



Pérez Lema, que descarta hablar sobre indemnizaciones por fallecimiento toda vez que en el caso de O Marisquiño no se teme por ninguna vida, cree que todos los damnificados que "vexan que o curso habitual da súa vida se viu interrompido" por el suceso deben reclamar una compensación.



Esto implica que también aquellos que no han sufrido daños físicos pero sí arrastran secuelas psíquicas –como cuadros de ansiedad, dificultades para conciliar el sueño o concentrarse– pueden hacerlo –"e deben", aconseja el letrado–. Con todo, se prevé que de las más de 370 personas que tuvieron que ser atendidas por el suceso presente reclamación solo una parte, difícil de estimar a estas alturas. A ellos Pérez Lema garantiza que "indemnización vai habela" independientemente de que el asunto acabe en juicio –si en la investigación se demuestra que es constitutivo de delito– o bien se resuelva por la vía administrativa.

¿Cuánto dinero percibirán?

La cuantía de las compensaciones no se puede concretar, ya que varía enormemente en función de múltiples factores. "Non está previsto un quántum indemnizatorio na lei, por iso hai que estudar caso por caso", menciona el abogado consultado por AGN.

Las cantidades, prosigue, "dependen da magnitude das lesións; da duración das baixas, diferenciando entre días hospitalarios ou de baixa médica na casa; e as secuelas, tanto estéticas como físicas ou psíquicas. E a maiores, se esas secuelas comportan unha incapacidade permanente ou unha invalidez habería que engadir outros recargos", explica Pérez Lema.

Para hacerse una idea en términos económicos, el abogado emplaza al baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico, muy similar al que se utiliza en sucesos de otra índole. Cada día de baja médica en casa se compensa con entre 30 y 50 euros, que ascenderían a 75 si el damnificado está en el hospital y a 100 si el lesionado tiene que ingresar en la Uci, como fue el caso de dos menores en O Marisquiño.

A mayores se paga entre 400 a 1.600 por cada operación quirúrgica a la que tengan que ser sometidas las víctimas. Difícil resulta estimar el quántum de las secuelas, tanto físicas como psíquicas. Si el accidente acaba en los tribunales, será el juez quien lo determine mirando con lupa cada caso.

¿Cuándo cobrarán?

No antes de dos años, siempre que los tiempos judiciales o administrativos –dependiendo si el suceso es constitutivo o no de delito– sigan un curso normal. En el caso de que el accidente desemboque en una vista oral –como todo hace indicar–, la indemnización para cada víctima no se determinará antes de juicio.



"Xa só a instrución levará máis dun ano e medio", comenta Pérez Lema, para recordar que "as víctimas do Alvia levan cinco anos para percibir as indemnizacións, aínda que se trata dun caso moitísimo máis grave e complexo xudicialmente, sen comparación".

Eso sí, existen los llamados intereses de demora que, en caso de dilaciones injustificadas, se sumarían a la cuantía de la indemnización. Son muy habituales.

¿Se puede pedir ya la compensación?

Todavía no. "Primeramente hai que esperar a que todos os feridos estean dados de alta", explica el abogado, que puntualiza que se refiere al "alta por curación, tamén chamada estabilización lesional, que non é o mesmo que alta médica". "A partir dese momento –continúa– os damnificados teñen un ano para reclamar, primeiro, os gastos dese tempo de curación e, a partir de aí, as secuelas, no caso de que arrastren algunha".

¿Cómo se reclama?

Lo más probable es que el asunto discurra por la vía penal y sean los abogados los que pidan las indemnizaciones para sus representados. Incluso a veces varios letrados con clientes en una situación similar se ponen de acuerdo en los conceptos y cuantías a reclamar. En caso de que el accidente se resolviese por vía administrativa lo más sencillo y seguro es, igualmente, acudir a un abogado especializado en compensaciones y exponerle el caso para que, con los datos en la mano, pueda hacer una valoración de cara a reclamar.

Un precedente de 4.500 euros.

En el paseo que se derrumbó consta ya una indemnización a una mujer que se cayó y lesionó por culpa de unas tablas rotas. La compensación fue de 4.500 euros y corrió, en ese caso, a cargo del Concello.