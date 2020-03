¿Cómo se atiende a los pacientes de Covid-19 según su gravedad?

La evolución de los pacientes infectados por el nuevo coronavirus se observa de distinta manera en función de la gravedad.

1. ¿Qué pasa si doy positivo y me quedo aislado en casa?

El aislamiento domiciliario es la medida que se prescribe a los casos con síntomas más leves, a los que se recomendará tratar la enfermedad con paracetamol, líquidos y reposo. Están divididos en dos grupos. A los de mayor edad y patologías previas les hace un seguimiento diario un equipo de internistas y una enfermera gestora de casos del Hula a través del programa Telea, que se utilizaba hasta ahora para controlar la insuficiencia cardíaca y que, como explica el jefe de Medicina Interna del Hula, Emilio Casariego,”ha sido adaptado para el control del Covid-19”.

Esos pacientes recibirán una contraseña que les dará acceso a una plataforma web y se les fijará una periodicidad para introducción de datos. Cada 12 o 24 horas tendrán que responder a unas preguntas sobre los síntomas y teclear la temperatura. “Es un sistema sencillo, pensado para poder hacer desde cualquier teléfono, A los pacientes de mayor edad les suele cubrir los datos el cuidador, hijos o nietos”, apunta. La revisión diaria de esos datos permite al equipo prevenir un empeoramiento, orientando al paciente a algún tratamiento o remitiéndolo al hospital si fuera preciso su ingreso.

2. ¿Podré ser atendido por mi médico de cabecera?

Los casos más leves de pacientes jóvenes o sin enfermedades de base contarán con un seguimiento telefónico a cargo de su médico de Familia. Será él el encargado de llamarlos a diario en el horario habitual de consulta para preguntarles por síntomas y observar su evolución. “Se decidió involucrar a Primaria porque, a medida que aumentan los casos, era imposible que todo se asumiera desde el hospital y también porque los propios médicos de Familia lo pedían, querían hacerse cargo de sus pacientes”, explica Rafael Monte, portavoz para la crisis del coronavirus.

3. ¿Qué pasa si me noto peor fuera del horario de consulta?

A todos los casos positivos en aislamiento domiciliario se les da un teléfono directo con la enfermera gestora de casos para que puedan contactar con ella hasta las diez de la noche. Si tienen un empeoramiento brusco se recomienda llamar al 061.

4. ¿Quién me informa de cómo aislarme de mi familia?

Cómo convivir durante el aislamiento es fuente de muchísimas dudas entre los afectados que quieren evitar propagar el virus entre sus familiares. Los médicos de Familia, que reciben a menudo muchas de esas consultas, contarán con un número específico para preguntar cuestiones prácticas y asesorar a sus pacientes, según indicó el doctor Monte. Las recomendaciones básicas que se dan a un aislado que no viva solo es que permanezca siempre en una habitación, incluso para las comidas, que debe contar con una ventana al exterior. También es recomendable que, si la vivienda tiene dos baños, se reserve uno para su uso exclusivo y que, si no es así, se desinfecte en profundidad después de su uso. El paciente debe usar mascarilla quirúrgica siempre cuando salga de la habitación.

5. ¿Podré ver a alguien si tengo que ingresar?

No, para los pacientes con Covid19, debido a su gran capacidad de contagio, no se admiten visitas. Los afectados permanecerán durante su ingreso viendo solo al personal sanitario, aunque podrán hablar por teléfono con sus familiares. Estos serán también informados por los sanitarios a través de llamadas diarias.