Sanidade llama a la ciudadanía realizar un "autoconfinamiento" y salir lo imprescindible

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, expresó este viernes su "enorme preocupación" por el incremento de los positivos en Galicia tras las fiestas navideñas. Tras recordar que durante el período navideño se impusieron 2.513 sanciones por incumplir las limitaciones, censuró que "houbo festas e houbo botellóns, suficientes para expandir o covid".

Comesaña se refirió a la "fatiga pandémica" y advirtió de que la percepción del riesgo se ha reducido, por lo que realizó un llamamiento a no perderle el miedo al virus y a no relajarse. "Desgraciadamente, o virus non é máis lento nin menos letal", dijo, invitando a realizar "unha especie de autoconfinamento" y a limitar la movilidad y la interacción social en la medida de lo posible. En la rueda de prensa posterior a la reunión del subcomité clínico que asesora a la Xunta, animó a los gallegos a hacer un aislamiento en sus domicilios en los próximos días para tratar de frenar la dispersión. "Todos os días hay que loitar contra os contaxios. Seguimos en alerta e isto non rematou", advirtió.

Entre las medidas adoptadas por el empeoramiento de la situación, Santiago, Teo y Ames se sitúan en riesgo extremo, A Coruña pasa a situación de riesgo medio-alto con los concellos con los que ya formaba la almendra perimetral y la ciudad de Ourense, que estaba en nivel básico, pasa a restricciones de tipo medio-alto también, con Barbadás, por lo que vuelve al cierre perimetral.

Galicia seguirá cerrada perimetralmente durante todo el mes de enero

Así, la actividad de la hostelería queda limitada en Santiago, A Coruña y Ourense hasta las 18.00 horas, pero en el caso de la capital gallega —que ve ampliado su cierre perimetral a los municipios de Teo y Ames— solo podrán abrir las terrazas. En concreto, Compostela pasa al nivel máximo de restricciones, de forma que únicamente se podrá servir en terrazas con grupos de un máximo de cuatro personas. Por su parte, en los casos de A Coruña y Ourense, la actividad se reducirá al 30% en interiores y al 50% en el exterior, también con máximos de cuatro personas.

El objetivo es que las medidas entren en vigor en la medianoche entre este viernes y sábado, aunque dependerá de cuestiones técnicas.

La almendra Santiago-Ames-Teo pasa a riesgo extremo

En cuanto al cierre perimetral de la comunidad autónoma se extenderá durante todo el mes de enero para poder resolver de una forma más satisfactoria todos los aspectos relacionados con la movilidad con los concellos del norte de Portugal, con especial hincapié por tanto en las localidades fronterizas de Verín (Ourense) y Tui (Pontevedra). En un principio, el día 11 iba a levantarse esta medida, una de las aplicadas para contener la propagación del virus, pero el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, ha informado de la ampliación del plazo pues la pandemia "suma e segue".

RESIDENCIAS. Con el objetivo de "blindar máis se cabe ás residencias" se aplicarán restricciones correspondientes a nivel alto, por lo que los internos no podrán salir del centro y se limitan las visitas a una persona a la semana con un único familiar, en este "momento tan crítico no que estamos, cun desarrollo bastante avanzado do proceso de vacinación e para evitar posibles gromos".

Además, se intensificarán los cribados en los próximos días y la realización de PCR. El registro de viajeros orientado específicamente a los estudiantes que vuelven a las ciudades en las que cursan seguirá a disposición de los alumnos, que pueden anotarse y serán citados para someterse a una prueba diagnóstica. A este respecto, Comesaña insistió en que existen test de antígenos en los centros de atención primaria que dan resultados a los 15 minutos y que, en esta situación, son "unha ferramenta diagnóstica importantísima".

No habrá finalmente restricciones por edades, como se había avanzado.

La Xunta lamenta las "fiestas" y "botellones" que expandieron el virus

La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, destacó por su parte que no se puede hablar de un incremento exponencial y que la incidencia acumulada a 14 días se encuentra por debajo de la media estatal, entre 234 y 248, frente a los 296 del conjunto de España. "Observamos que el incremento del número de casos es a expensas de los siete concellos con mayor número de habitantes de Galicia", explicó.

"CIERTA HOLGURA EN LUGO". En concreto, Santiago tiene un incremento muy importante, "y no es un hallazgo puntual, sino que se ha mantenido durante tres semanas, llevamos tres semanas por encima de 200 y a día de hoy ya estamos cerca de 300", explicó la directora, para concluir que la situación de Compostela "nos preocupa mucho."

En A Coruña y Ourense también ha habido un incremento, pero se limita a la última semana. Vigo se mantiene más o menos constante y en el caso de Pontevedra, es uno de los concellos que se mantiene estable con una incidencia de 149 a catorce días, que se repite durante dos semanas.

Lugo es en este momento el municipio de los siete grandes de Galicia que tiene una mejor situación, de "cierta holgura" en cuanto a la incidencia acumulada a 14 días, al situarse esta tasa en 106.

CUADRO DE NIVELES

INCIDENCIA Y RESTRICCIONES

La restricciones de movilidad seguirán vigentes en todas las fases, salvo en la cuarta. El aforo en los comercios de toda Galicia permanecerá como hasta ahora, al 50%. Tampoco habrá cambios en el transporte público y se mantiene el toque de queda a las 23 horas.

Incidencia máxima

Cuando la incidencia sea superior a 250 por cada 100.000 habitantes a 14 días

►Las terrazas abrirán al 50% y solo hasta las 18.00 horas.

►Pueden consumir juntos hasta 4 no convivientes. En los hogares se pueden reunir, también hasta cuatro no convivientes.

►Se mantienen las restricciones de movilidad.



Nivel de incidencia media-alta

Cuando la incidencia sea entre 150 y 250 por cada 100.000 habitantes.

►La hostelería abrirá al 30% en interior y al 50% en el exterior hasta las 18 horas.

►Pueden consumir juntos hasta 4 no convivientes. En los hogares se pueden reunir, también hasta cuatro no convivientes.

Nivel de incidencia media

Cuando la incidencia sea de entre 150 y 100 casos por cada 100.000 habitantes.

►Se abre toda la hostelería 40% interior y al 50% máximo en exteriores hasta las 23 horas

►Pueden consumir juntos hasta 6 no convivientes. En los hogares las reuniones puede ser de hasta 6 no convivientes.



Nivel de incidencia básica:

Cuando la incidencia sea menor de 100 casos por 100.000 habitantes.

►La hostelería puede abrir al 50% en interiores y al 75% en las terrazas hasta las 11 horas.

►Pueden consumir juntos hasta 6 no convivientes. En los hogares las reuniones puede ser de hasta 6 no convivientes

►Desaparecen las restricciones de movilidad.