El comité de Povisa: "No queremos un hospital que gestione una multinacional americana"

Los trabajadores de Povisa han sido informados este jueves de la venta del hospital a Ribera Salud (cuyo accionista mayoritario es el grupo estadounidense Centene) y, a pesar de que los nuevos propietarios han querido transmitirles un mensaje de tranquilidad, la plantilla "no se fía": "No queremos un hospital gestionado por una multinacional americana, sabiendo como funciona allí la sanidad".

Así lo ha trasladado, en declaraciones a Europa Press, la portavoz del comité, Chus Neira (CIG), quien ha criticado el "desprecio" de los hasta ahora dueños del hospital vigués (el mayor centro sanitario privado de Galicia), el grupo Nosa Terra XXI, porque "no dieron ni la cara, comunican la operación por correo electrónico, en una política de hechos consumados, y no no dan más información".

Chus Neira ha subrayado que, pese a que "dicen que van a respetar los empleos", no tienen garantías suficientes sobre el futuro de este hospital. Asimismo, ha acusado al Sergas de "permitir esta venta" poco tiempo después de haber accedido a modificar ciertas condiciones del concierto con Povisa (cuando los anteriores dueños del hospital presentaron solicitud de preconcurso de acreedores, hace un año). "El Sergas mete más dinero en el hospital, y ahora se vende", ha constatado la representante del comité.

Así las cosas, Neira ha vuelto a insistir en que la CIG reclama que la administración "rescate" Povisa para la sanidad pública. "Si no puede ser de forma inmediata, que se prepare ese rescate de aquí a 2022 (fecha en la que finaliza el actual concierto del Sergas con el hospital) y, mientras, que se garanticen los puestos de trabajo", ha añadido.

En virtud de ese concierto, Povisa tiene asignadas 134.000 cartillas de pacientes de la sanidad pública de Vigo, Val Miñor y O Morrazo. El centro cuenta con 573 camas y unos 1.500 trabajadores.