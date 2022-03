El Comité Gallego de Transporte no secundará la huelga convocada para el lunes

El Comité Gallego de Transporte no secundará la huelga de transportistas convocada para el próximo lunes por parte de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, según han informado desde esta organización en un comunicado en el que detallan los motivos de esta renuncia.

El primero de ellos es el desconocimiento –manifiestan– de los "objetivos concretos" de esta huelga y que los mismos no se hayan trasladado al Gobierno central.

Asimismo, exponen que "la actual situación de crisis energética y de suministro de materias primas" no se trata "de un problema específico del sector del transporte" y que, por ello, "necesita medidas de más amplio alcance".

Por último, ponen en cuestión la legitimidad de la plataforma convocante, que tildan de "autodenominada", e inciden que "no se sabe a quién representan" dentro del sector.

De esta forma, aunque hayan decidido no formar parte de este paro, desde el Comité Gallego de Transporte sí animan y ven "lógico" que no se preste servicio en caso de que los precios de los portes no estén cubiertos por los contratantes.

Para evitarlo, recomiendan a las empresas de transporte que "apliquen a los precios de sus servicios los incrementos que se derivan del aumento del precio del gasóleo" y que, para los ya contratados, se tenga en cuenta "la cláusula de revisión obligatoria de precio por incremento del gasóleo".

Además, aunque no dejan de instar al Gobierno central a adoptar "medidas para contentar y paliar" la subida del coste de los combustibles, valoran el reciente acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el sector.

En el mismo se prevén actuaciones como sancionar a las empresas que superen un plazo de pago de 60 días, retribuir de forma independiente las cargas y las descargas de los portes, obligar a la revisión de los precios en caso de diferencias superiores al cinco por ciento del coste del combustible entre contratación y servicio, o contar con la intervención del Comité Nacional de Transporte en la fijación del calendario para la modificación de pesos y dimensiones.

La ministra Raquel Sánchez se reunirá con los representantes del sector

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, espera reunirse con representantes del sector del transporte y la logística con motivo del alza en el precio de los combustibles, y ha apostado por dar una respuesta "global" a este asunto que, ha apuntado, afecta a varios sectores más.

Preguntada por la huelga convocada para el lunes, Sánchez ha respondido, durante un acto este viernes en Vigo, que el Gobierno central mantiene "contacto permanente" con el sector y que "en las próximas semanas" mantendrá varias reuniones para intentar aclarar "el escenario actual de incertidumbre".

En un contexto en el que el precio del gasóleo y la gasolina supera los dos litros en más de un centenar de estaciones de servicio, la ministra de Transportes ha admitido que transportistas y mensajeros se ven "muy afectados" por esta situación, que ha achacado al impacto de la guerra de Ucrania en el precio de los hidrocarburos.

Así pues, ha defendido que lo correcto es elaborar "un plan que sea más global" y que no se centre en "sectores aislados", sino que dé una respuesta integral "a todos los sectores de la economía".

La CETM cree que no es momento de paros en el transporte

La Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM), mayoritaria, considera que no es momento de hacer huelgas y pide al Gobierno que refuerce las actuaciones de las fuerzas de seguridad para evitar problemas en las carreteras a partir del lunes, desde cuando la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías ha anunciado el paro indefinido.

De esta manera, la huelga no será secundada por la CETM, con 65.000 empresas y 260.000 vehículos, el 80% de la flota española, ni tampoco por el sindicato CC OO.

Tanto los representantes de los camioneros como el Gobierno han alertado sobre los mensajes en redes sociales que anuncian posibles desabastecimientos por el efecto de la huelga y llaman a la calma porque defienden que no se van a producir.

Fuentes del Ministerio de Interior han asegurado a Efe que las fuerzas de seguridad dispondrán el operativo necesario para garantizar la normalidad en las carreteras.

La CETM pide alejarse de "oportunismos cortoplacistas" y asegura que "no es el momento" de secundar un paro de transportes, y menos aún si es indefinido y "sin objetivos claros", porque "solo servirá parala complicada situación" tras la invasión de Ucrania por Rusia.

Reclama al Gobierno una acción "inmediata" que limite los precios del combustible para el transporte de mercancías por carretera mientras dure la situación actual, derivada de la invasión de Ucrania por Rusia, que ha provocado un aumento del precio de los combustibles del 20%.

Desde finales de enero, el gasóleo ha subido un 30,4%, hasta los 1,80 euros por litro de este viernes, aunque en algunas gasolineras ya supera los dos euros por litro.

Por ello, llenar el depósito de un camión internacional, que suele tener capacidad para 1.500 litros, cuesta hoy 2.700 euros, frente a 2.070 de finales de enero, y podría superar los 3.000 euros en los próximos días de continuar la más que previsible escalada de los precios.