Cinco dos membros do Comité Electoral de En Marea denunciaron este martes un "secuestro" do proceso electoral e do censo por parte da Coordinadora, que ao seu xuízo actúa "cunha posición de dominio" que impide que as persoas inscritas poidan levar a cabo o proceso de votación.

As eleccións internas para elixir á nova dirección de En Marea debían celebrarse con normalidade desde o sábado día 1 de decembro ás 9.00 da mañá até o luns día 3 á mesma hora, pero paráronse o mesmo sábado por irregularidades no censo, de forma que se puxeron en marcha dúas investigacións.

As auditorías coñecidas este luns revelan que desde catro direccións IP accederon sen garantías ao censo da formación aínda que non houbo variación no mesmo, o cal desde a coordinadora consideran irregular e desde o Comité ven totalmente legal e conforme aos acordos do plenario.

Tras coñecer estes datos, por tanto, a Coordinadora solicitou a revogación do tres persoas ás que desde o Comité se permitiu acceder ao censo –Martiño Ramos, Pablo Nieves e Raquel Bermúdez– aínda que, do catro direccións que accederon ao mesmo, só dous pertencían ao Comité Electoral.

A Comisión de Garantías decidirá se inicia esta revogación, á que en todo caso os membros do Comité néganse porque entenden que non fixeron "nada" irregular.

Segundo a súa versión, para acceder ao censo "fixéronse todos os requirimentos que a coordinadora demandou" e deuse cumprimento a todas as cláusulas marcadas, limitando a súa entrada ao sistema a un "acceso puntual e momentáneo, en aras do seu labor de consulta e control".

No Comité Electoral aínda confían en que se poida votar esta semana

Con todo, desde a coordinadora insisten en que si deberían facelo xa que en canto se solicite esta petición, automaticamente corre a lista ao tres persoas seguintes.

Lembran ademais que este non sería o primeiro revogatorio no Comité Electoral posto que a semana previa ás eleccións xa se solicitou a revogación dun dos membros despois de que na rede social Twitter fixese campaña a favor dunha das dúas candidaturas que concorren ao proceso electoral.

A pesar de todo iso, no Comité Electoral aínda confían en que se poida votar esta semana xa que tal e como explicou,Sonia Maoriz, unha vez solucionados os aspectos técnicos -proclamación de locais de votación, inclusión dos nomes das persoas nas papeletas e a verificación mediante SMS- poderase votar.

Esperan que, deste xeito, estes aspectos técnicos se vexan solucionados entre o mércores e o xoves, permitindo así que se vote leste mesmo esta fin de semana –entre as 9.00 horas do sábado e as 9.00 horas do luns–.

Para Maoriz non hai ningún motivo para dilatar máis este proceso en tanto que quedou demostrado que as persoas que accederon ao censo foi porque "foron elixidas para iso" en votación; "decidiuno o plenario, o máis alto organismo de En Marea".

Con todo, desde a coordinadora inciden en que este permiso unicamente era efectivo se ese acceso se facía diante de Gonzalo Rodríguez, o representante legal de En Marea ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Manuel Nogueira: Os políticos pasa como cos cueiros, hai que cambialos porque se non é así, cheiran

Para o Comité tamén é incomprensible que non se lles facilitou o acceso aos resultados das auditorías, que foron contratadas pola coordinadora que decidiu "unilateralmente" sobre iso.

Para contratalas, "nunca se convocou ao Consello das Mareas, nin ao Comité", polo que tampouco se está en "condicións de valorar con solvencia e rigor" as mesmas.

Aínda que remarcan que mesmo desde a coordinadora se confirmou que "non houbo manipulación nin alteración do censo", polo que sorprende a "belixerancia" coa que se ameazaba co Código Penal, incidiron.

E, dentro da Comisión de Garantías, Manuel Nogueira situouse en contra das decisións acordadas dentro do órgano ao que el pertence e que, baixo o seu criterio, se "extralimitou nas súas funcións, roubando competencias" ao Comité Electoral.

O sucedido, aos seus ollos, é un "despropósito", porque a coordinadora "está a ser xuíz e parte" xa que non quere asumir que debe abandonar a dirección do partido aínda que, advirte, "cos políticos pasa como cos cueiros, hai que cambialos porque se non é así, cheiran".