Galicia analizará ampliar el horario de la hostelería

El comité clínico que asesora a la Xunta en la toma de decisiones en la pandemia analizará este miércoles el horario de la hostelería, que hasta ahora llega como máximo a la una de la madrugada. La decisión final se adoptará tras ese encuentro y una reunión con el propio sector prevista para la misma jornada.

En declaraciones a los medios en Ourense, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha recordado este martes que el comité clínico de hace 15 días ya apuntó que habría un aumento de aforos máximo en el caso de que se mantuviese el ciclo epidemiológico a la baja, como se está confirmando. "Y los datos se mantienen e incluso mejoran", ha señalado Comesaña, quien ha apuntado que "el camino a seguir es esa vuelta a la normalidad, pero manteniendo aspectos tan importantes como el uso de las mascarillas en los interiores, la distancia y evitar aglomeraciones".

En su intervención, ha insistido en que "la idea general es proseguir en la vuelta a la normalidad", pero con esas excepciones de medidas. En cuanto al ocio nocturno, ha explicado que se sigue la "tendencia de ir aumentando progresivamente los aforos", si bien en este sector se mantendrá el requisito del certificado covid de vacunación —o prueba diagnóstica negativa o certificado de haber superado la enfermedad en los últimos seis meses—.

El conselleiro de Sanidade ha ratificado, eso sí, que está encima de la mesa la recuperación de horario "más allá de la una de la madrugada". "Tenemos una reunión con el sector, al igual que con el comité clínico, par tomar la decisión final", ha explicado.

Este jueves está previsto que el Consello de la Xunta apruebe el levantamiento del estado de emergencia sanitaria, que se hará efectivo a partir del sábado.

CONDICIONES. La hostelería está abierta hasta como máximo la una de la madrugada y con aforos en función de los niveles de seguridad que se decide en los establecimientos. En los de menores requisitos, el interior se puede ocupar al 75% —con un máximo de diez personas por grupo— y al 90% en terrazas (máximo de 20 personas).

En el caso del segundo nivel, actualmente el aforo es del 90% en interior (máximo 10 personas) y 100% en terrazas (máximo 20 personas). Además se pueden usar de forma individual las barras, hasta un máximo de dos personas que conviven o que sean burbuja y con una distancia de seguridad de 1,5 metros de otros usuarios.

La Xunta también tiene vigente un nivel de seguridad para el caso de tener que activarlo por una situación epidemiológica de agravamiento. En ese caso, se cerraría el interior hasta un 30% de su capacidad y un máximo de ocho personas por grupo, mientras que las terrazas se quedarían al 50%.

En el ocio nocturno, el interior está limitado al 50% y un máximo de 2.000 personas en el caso de menor seguridad (y 75% en exterior). En los establecimientos en que se pide certificado covid está permitido el 75% de aforo, terrazas al 100% y abrir hasta las cuatro de la madrugada, una hora más que el nivel anterior.

Los hosteleros esperan por la "normalidad absoluta"

Los hosteleros gallegos reivindican volver a trabajar al cien por cien de sus licencias, también en el ocio nocturno, a la espera de que a partir del próximo sábado se relajen las restricciones y la Xunta decrete el fin de la emergencia sanitaria.



"Hasta que no consigamos el cien por cien y la normalidad absoluta no vamos a estar satisfechos", asegura el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia, el lucense Cheché Real. "Ahora mismo la incidencia hospitalaria y de contagios es mínima. Sabemos que tenemos que andar con cuidado, pero nos tenemos que adaptar como en otras circunstancias y lo hacemos, así sabemos que en las operaciones retorno o salida se van a producir accidentes y muertes, pero no por eso se restringe ningún movimiento", ha ilustrado.



El también presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo ha incidido en que con "estas circunstancias sanitarias y hospitalarias se debería conseguir el cien por cien de los espacios y aforos, como así lo permiten las licencias".