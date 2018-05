A comisión de garantías de En Marea paraliza a consulta sobre Paula Quinteiro

A comisión de garantías de En Marea paraliza, polo momento, a consulta que o consello acordou convocar o pasado 28 de abril para preguntar aos inscritos sobre o futuro da deputada Paula Quinteiro, quen se viu envolvida nun incidente coa Policía Local na madrugada do 18 de marzo durante un control nocturno por mor dunha denuncia por vandalismo.

Dous integrantes do comité electoral creado para a organización da consulta interna, Sara Outeiral e Pedro Peyo Rivera —próximos a Quinteiro—, presentaron unha reclamación polo desenvolvemento da consulta. Nela, alegaban falta de garantías para desenvolver este proceso, co que o líder de En Marea, Luís Villares, ameazou hai xa un mes, despois de pedirlle á parlamentaria que dimitise e que non o fixo.

No seu escrito, a comisión de garantías pide ao consello das mareas —máximo órgano de decisión entre plenarios— que "certifique" os acordos tomados na reunión do pasado 28 de abril, na que se acordou a convocatoria da consulta —sen data— e creouse un comité electoral para iso.

Así, garantías solicitou esa certificación e "as motivacións" polas cales se pretende realizar a consulta expostas na reunión do pasado 28 de abril.

O CONSELLO XA REMITIU A DOCUMENTACIÓN. O consello das mareas remitiu na tarde deste venres a documentación que a requiriu a comisión de garantías.

Nun comunicado, explica que o consello das mareas xa recibiu "confirmación" de que a documentación pedida enviouse de forma correcta ao órgano de control interno, cumprindo así "as esixencias" fixadas pola comisión de garantías para a realización da consulta interna que o máximo órgano de decisión entre asembleas aprobou realizar o pasado 28 de abril.