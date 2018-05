A Comisión de Garantías de En Marea avala que se celebre unha consulta sobre Quinteiro

A Comisión de Garantías de En Marea avala a convocatoria dunha consulta ás bases da organización para preguntar sobre o futuro da deputada Paula Quinteiro, que se viu envolvida nun incidente coa Policía Local de Santiago na madrugada do 18 de marzo. Agora, os membros do Consello teñen que votar o calendario fixado para realizar este proceso, que prevé o inicio da consulta o próximo 22 de maio.

O órgano que vela polo cumprimento das normas da formación rupturista reuniuse na tarde deste luns para avaliar a validez da consulta exposta polo Consello -máximo órgano de decisión entre asembleas- do pasado 28 de abril, despois das alegacións presentadas, e emitiu un informe, ao que tivo acceso Europa Press, que dá luz verde definitiva á celebración da votación.

De feito, a finais da semana pasada Garantías emitiu un ditame no que solicitou pospor a consulta ata poder aprobar con garantías a execución do procedemento, despois de que dous integrantes do comité electoral creado para a organización da consulta interna, Sara Outeiral e Pedro 'Peyo' Rivera -próximos á deputada Paula Quinteiro-, presentasen unha reclamación polo desenvolvemento da consulta cuxo resultado non sería vinculante, aínda que a propia parlamentaria xa dixo que non se sentirá apelada e non o acatará.

Concretamente, a Comisión de Garantías pediu o pasado venres ao Consello das Mareas que "certificase" os acordos tomados na reunión do pasado 28 de abril, na que se acordou a convocatoria da consulta e creouse un comité electoral para iso, trámite que o máximo órgano de decisión entre asembleas cumpriu o propio venres pasado.

Ademais, este órgano de control solicitou aos dous integrantes que presentaron recurso contra a consulta que motivasen as súas alegacións, un requisito que tamén completaron coa presentación dun escrito.