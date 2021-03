Comezan os cribados no aeroporto de Alvedro, cun 15% de participación 

O cribado voluntario no aeroporto de Alvedro comezou este venres, cunha participación do 15%, segundo informaron desde a área sanitaria coruñesa. En concreto, explicaron que as probas levan a cabo mediante test de antíxenos aos viaxeiros chegados nos voos procedentes de distintos puntos da xeografía nacional.

Cunha participación en torno ao 15%, desde a área sanitaria cualifican de "positivo" esta porcentaxe, tendo en conta, engaden, que "equipos deportivos xa testados viñan en dous dos voos". Estes cribados lévanse a cabo desde este venres despois de que o Comité de Dirección de Aena aprobase o xoves, na súa reunión semanal, a cesión de espazos e a colaboración coa Xunta de Galicia en relación a esta cuestión.

Con iso, segundo informaron fontes de Aena, deu o visto e prace á firma dun convenio de colaboración coa Xunta a imaxe do desenvolvido noutras comunidades autónomas, como Baleares ou Canarias, para realizar test de covid-19 dentro das instalacións aeroportuarias. Tamén o xoves, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, xa avanzou que a intención do Executivo autonómico era iniciar "de forma inmediata" a realización destas probas, expondo a posibilidade de levalas a cabo xa a fin de semana, data que finalmente se adiantou.