Comesaña pide al Gobierno que tome medidas para solucionar la falta de médicos

El conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña, ha pedido este viernes al Gobierno de España que deje de "mirar para otro lado" y tome medidas para solucionar la falta de médicos.

"Hay un claro problema de falta de especialistas, estamos viendo hoy que estos problemas también suceden en Madrid, Cantabria, Navarra, País Vasco... Todas las comunidades autónomas, las de mayor y menor presupuesto, sufrimos el mismo problema y me gustaría saber cuánto tiene que crecer este problema para que el Gobierno de España tome medidas y no diga que este no es un problema suyo", ha criticado Comesaña.

El responsable de Sanidade ha señalado que "Galicia cuenta con un sistema en el que para trabajar hay que ser especialista y lo que se está viendo es que todas las medidas acordadas por las comunidades autónomas en el año 2018 para modificar el sistema de formación y poder, de forma extraordinaria, formar a más médicos, el Gobierno, que tiene esa competencia, sigue mirando para otro lado".

"No hay médicos especialistas. Cualquier médico especialista disponible será contratado al día siguiente por el Servicio Galego de Saúde", ha asegurado Comesaña.

Convocatoria MIR. El conselleiro de Sanidade también ha hablado de la convocatoria MIR de este año. "Se han convocado más de 8.000 plazas para 12.000 médicos. Esto supone que 4.000 médicos graduados en España no van a poder acceder a la formación especializada porque el Gobierno sigue sin adecuar el número de plazas a la necesidad", ha criticado Comesaña.

El responsable de Sanidade ha lamentado que esos 4.000 médicos que no van a aprobar el MIR "se van a quedar un año sin poder trabajar en los servicios de salud y todo ello mientras que el Partido Socialista (PSOE) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) votan en contra de aumentar el número de plazas MIR en Atención Primaria".