El comercio gallego se resiente en la campaña de Navidad por el covid

El comercio gallego se resiente en la campaña de Navidad por el alto número de contagios derivados del covid que se están produciendo en los últimos días. Ante esa situación, el presidente de la Federación Gallega del Comercio, José María Seijas, ha subrayado que "están retrayendo a la gente, al consumidor".

"Mucha gente no sabe qué hacer, si va a tener reuniones familiares o no, y todo esto retrae las ventas. Esperamos que no vuelvan las restricciones", ha deseado.

Seijas ha confesado que depositan sus "esperanzas para mejorar" la facturación en Reyes, aunque matiza que "la mayoría de las compras están realizadas ya, sea presencialmente o a través de internet". "No va a ser una campaña (la de Navidad) exagerada, a ver si conseguimos igualar las cifras de 2019 y eso estaría bien", ha estimado.

Seijas ha constatado que el porcentaje de ventas del comercio electrónico es "asombroso"

En cuanto al comercio electrónico, el empresario lucense ha sentenciado que el covid "trastornó las previsiones en cuanto a las compras online".

LA VENTA ONLINE. De tal forma que "en dos años se han acelerado las ventas de lo que preveíamos que tenía que acontecer de aquí a cinco o seis años". "La gente no sabe si puede desplazarse, también por el elevado número de contagios, aprovecha y compra a través de internet. Es algo que tenemos que asumir y defender este tipo de ventas al igual que las que se producen físicamente", ha advertido.

Finalmente, Seijas ha constatado que el porcentaje de ventas del comercio electrónico es "asombroso". "Se venden miles de millones de euros a través de Internet, la mayoría", sostiene.

"Suben más las ventas online mientras que físicamente no tanto", ha señalado, a modo de conclusión, el presidente de la Federación Gallega del Comercio.