Así está siendo el arranque de la fase 0: solo abre un 20% de los comercios

La fase 0 de la desescalada arrancó este lunes en España con la apertura de comercios minoristas y la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público. En Galicia, el reparto de 835.500 unidades arrancó sin incidencias.

Sin embargo, solo una pequeña parte del comercio gallego ha comenzado a abrir este lunes con cita previa. Lo hizo con casi "nulas" ventas, mientras la mayoría opta por esperar hasta el día 11 de mayo, cuando se inicie la fase 1 de la desescalada y haya una mayor flexibilización de las condiciones de apertura.

Así lo trasladan diferentes asociaciones de comercio y tiendas consultados por Europa Press. El presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, apunta que la cita previa dificulta la funcionalidad, con una normativa "muy confusa" y que se ha dado a conocer a última hora del domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a lo que se une la falta de equipos de protección individual (Epi).

Por el momento, están operativos algunos establecimientos que ya empleaban en el pasado el sistema de cita previa como peluquerías u ópticas, a los que suman otros como librerías, pero donde el cliente solo pasa a recoger pedidos. Todos bajo la norma de atender a un único usuario por cada trabajador.

Seijas señala que los que optan por abrir en este primer día de la fase 0 lo hacen para limpiar, preparar medidas de seguridad e higiene, así como hacer tareas de almacén. Más allá de las citas en locales como peluquerías.

Con todo, espera que a partir del día 11 "se empiece a normalizar la venta" con la apertura de tiendas sin cita previa, ya que ahora los gastos "son los mismos" para los establecimientos, pero sin ingresos. Pone el foco sobre la incertidumbre, porque "no se sabe si los trabajadores tienen que llevar mascarilla o no, si los clientes tienen que llevar mascarilla o no...".

ESCASAS APERTURAS. Solo un 20% de los comercios de proximidad ha abierto sus puertas este lunes en España dentro de la fase cero del plan de desescalada del Gobierno, un 50% de las peluquerías y un 3% de los establecimientos de hostelería, según ha indicado el presidente de la asociación de autónomos Ata, Lorenzo Amor.

En Santiago, el presidente de la asociación de Compostela Monumental, José Manuel Bello Rey, apunta que "la mayoría" de comercios están cerrados porque las medidas fueron "muy precipitadas".

De hecho, el alcalde de la capital de Galicia, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, ha asegurado que esta semana solo habrá aperturas "puntuales" de tiendas, mientras aguarda que sean "bastante generalizadas" a partir del día 11.

Por parte del Centro Comercial Aberto Ourense Centro se explica a Europa Press que también se espera que la mayor parte de aperturas sea desde el 11 de mayo. Mientras tanto, tan solo algún pequeño establecimiento está operativo "haciendo acopio". "Abrir hoy era dífícil porque no se sabía con qué características se podía abrir", pues "no hubo margen de seguridad" al conocerse elBoe al filo de la medianoche.

La presidenta Asociación Comercial Distrito de Oza (A Coruña), Andrea Pérez, también prevé que los comercios abran de forma generalizada el 11, ya que se pregunta cómo de viable es para una ferretería o un bazar funcionar con cita previa. Aunque varias tiendas se plantean implementar sistemas de compras online, expone las dificultades y las inversiones necesarias para que sea viable.

El gerente del Centro Comercial Aberto Estrela de Marín, Yonathan Carreira, cifra en tan solo un 25% los locales abiertos en el municipio este lunes, como el caso de peluquerías con cita y alguna tienda de moda con compras "residuales", si bien en este último caso se adoptan medidas como: mamparas en el mostrador, guías en el suelo para guardar distancias de seguridad y la desinfección en almacén de la ropa que se prueba.

Carreira lamenta que el Ayuntamiento de Marín no haya facilitado los Epi necesarios, por lo que la propia asociación de comerciantes espera hacer llegar a partir del martes a las tiendas geles, guantes y mascarillas.

Entre los establecimientos de mayor contacto con el público se encuentran los fisioterapeutas. Y Ana Martínez, del centro Aiga Fisioterapia de Lugo, relata que en su caso ha decidido no abrir por ahora, ya que muchos de sus pacientes "son personas de riesgo". De hecho, no se marca una fecha para la vuelta hasta "dar las máximas garantías".

LOS QUE ABREN. Entre los establecimientos que retoman actividad este lunes se encuentra la librería Komic, en Santiago de Compostela, que funciona con cita previa y en franjas horarias determinadas. Su propietario, Xosé Barreiro, cuenta que a lo largo de la mañana ya se han acercado "clientes de toda la vida" a recoger pedidos que tenían encargados.

Agradece la respuesta de la clientela que estuvo "incluso en los momentos más crudos de la crisis". Funcionan a través de llamadas telefónicas, mail y su página de Facebook. Siguen protocolos de atención de uno en uno y se está a la espera de la instalación de una pantalla de separación en el mostrador.

Precisamente, Kómic cumplirá el martes 33 años, pero descarta entrar en el mercado de venta online, ya que tienen una "pequeña capacidad logística" y eso iría contra sus "principios", pues no les permitiría ofrecer un servicio "de calidad". La actual situación también provoca que "no hay stocks" y "es complicado" contar con todo el catálogo de novedades y fondos habituales.

También en la capital de Galicia, uno de los que ha optado por subir la persiana es la tienda de ropa Who Killed Bambi?, aunque por ahora "no hay movimiento", solo "gente que vino a recoger algún pedido online". Todo ello, a falta de conocer los protocolos con los que se tendrá que abrir de forma obligatoria en la fase 1 de desescalada a partir del 11 de mayo.

Actividad entre un 10 y 20%

El presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, ha reconocido que la actividad de una gran parte del comercio minorista tardará en recuperarse y oscilará "entre un 10 y un 20%" de lo que "sería normal" en esta época del año.



"Hay que abrir", dijo Seijas, "llevamos mucho tiempo parados, sin ingresar ni un céntimo, y hay que buscar una salida hacia delante", aunque sea en unas condiciones, reconoció, que no son propicias para buscar la ansiada recuperación del sector.



Desde su punto de vista, la obligación de solicitar "cita previa" es una "incongruencia" que "no va a funcionar de la mejor manera", porque "la compra compulsiva es una parte muy importante" de la facturación del comercio minorista.



"Nadie va a pedir cita previa, salvo que tenga la necesidad de comprar algo de forma muy urgente", dijo Seijas, de modo que los comerciantes "abrirán sus puertas" pero sus negocios en ningún caso funcionarán "con normalidad".