"Esto es una zona de guerra"

La fuerte explosión de un almacén pirotécnico de Paramos, en Tui, se notó en prácticamente todo el sur de Pontevedra, en lugares como Ponte Caldelas, Vigo o Redondela.

"Es zona de guerra", explicaba un oyente a la Radio Galega, para describir el paisaje que se abría ante él, en el que aparecían puertas dobladas, ventanas rotas, muros caídos...

"Sentín moito medo, pensamos que era un terremoto", indicó otro radioyente. Y otro aseguraba que en Redondela, a más de 30 kilómetros de distancia, "tremeu toda a casa".

Otro dramático testimonio es el de otra vecina: "Vi a mi hija con el pelo ardiendo".

Un vecino ha comentado a Efe que su hijo ha perdido el taller de mecánica adyacente a su casa y que está a unos 200 metros del lugar de la explosión; "desapareció", ha dicho. Además, este mismo hombre ha explicado que su propia vivienda, a un kilómetro, ha resultado afectada con importantes daños.

Otro vecino, Manuel Fernández, ha indicado que estaban jugando una partida de dominó en el Bar Rodas, en la carretera principal y que de repente "todo saltó por el aire y comenzaron a caer tejas por todas partes".

"Ese hombre no puede trabajar más, es una irresponsabilidad total", ha dicho en alusión al hombre que supuestamente tenía un almacén pirotécnico en un aledaño de su casa y que presuntamente es el origen de la explosión. "Aquí hay casas que desaparecieron. Yo no sé, más adelante ya no me dejaron ir", ha relatado.

Felipe Santos, también vecino, ha señalado que acababa de recoger a su hija del colegio y que estaban en un parque cercano cuando de repente hubo una explosión "como un volcán, con trozos de todo muy altos, una columna de humo impresionante y una corriente de aire muy importante que duró unos 15-20 segundos".