O Colexio de Xornalistas apoia as reivindicacións dos profesionais da CRTVG

O Colexio de Xornalistas de Galicia (CPXG) considera pertinentes as reivindicacións que unha parte importante do cadro de persoal da CRTVG mantén desde hai doce semanas nos 'Venres Negros' para demandar a independencia e pluralismo dos medios públicos e rexeita calquera intento de coartar as críticas das profesionais. "Exercer o dereito á discrepancia por compromiso coas obrigas profesionais non pode ser castigado nin supoñer unha condena ao ostracismo", alega nun comunicado.

A institución considera que a calidade da información e o deteriorado clima laboral "beneficiaríanse sen dúbida do diálogo aberto que debe producirse en todas as redaccións". Con ese argumento, insta o Consello de Administración da CRTVG a activar instrumentos de participacións dos traballadores que contribúan á independencia dos medios públicos do poder político e a poñer así en marcha "coa maior brevidade" o Consello de Informativos.

"Só o compromiso de profesionais e medios de comunicación coas obrigas deontolóxicas e co dereito á información pode recuperar a confianza da cidadanía no xornalismo como alicerce imprescindible dunha sociedade plenamente democrática", conclúe.