Animalistas reúnen 131.000 firmas para impulsar unha Lei de Protección Equina en Galicia

A Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber conseguiron reunir 131.000 firmas para impulsar a primeira Lei de Protección Equina de Galicia, despois de que a actual norma de benestar animal "excluíse estas especies do seu ámbito de protección" logo de incluílas no seu articulado durante "24 anos". Nun comunicado, os animalistas advertiron de que os malos tratos ás especies equinas "continúan sendo, desgraciadamente, moi habituais", o que deriva en cabalos "coas patas atadas por cadeas ou cordas", así como polas chamadas 'pexas' —cepo—. A isto hai que sumar, en opinión dos colectivos en defensa dos animais, un "número crecente" de asnos "abandonados á súa sorte" nos montes.

Por iso, Libera e a Fundación Franz Weber iniciaron unha petición na plataforma online Change.org, na que, tal e como aseguraron, conseguiron reunir "decenas de miles de firmas" co obxectivo de "presionar" a Xunta e o Partido Popular para "dialogar sobre unha posible nova norma que inclúa disposicións sobre protección", ademais de medidas para "garantir a súa integridade" e a "posibilidade de comisar équidos maltratados ou desnutridos".

Neste sentido, ambas as organizacións lembran que desde o 2011 "documentaron" a presenza de "dous centenares de animais en situación de crueldade", coas "patas esnaquizadas por trancas" e "sen alimento suficiente", ou ben "deixados á súa sorte en terreos de propiedade allea".

EXPLOTACIÓN DE ÉQUIDOS. Os animalistas tamén denunciaron a "posibilidade actual" de que os équidos sexan "explotados en espectáculos" por "non estar incluídos de maneira expresa" na prohibición da Lei 4/2017 de Benestar Animal de Galicia, pola que se veta o emprego de fauna silvestre e a falta de regulación sobre o transporte dos animais.

Así mesmo, expuxeron que Galicia "non regulou aínda" a creación de "santuarios equinos" ou de centros de acollida, nin dos formatos de adopción e cesión que "xa se aplican aos animais domésticos", o que supón para Libera e Fundación Franz Weber un "prexuízo" para as actuacións emprendidas co fin de "salvar aos équidos que se atopan en situación de abandono e malos tratos".