Colas en las estaciones ferroviarias gallegas para conseguir los abonos gratuitos de Renfe

Las estaciones ferroviarias gallegas han tenido este miércoles importantes colas, aunque con sensación de satisfacción por parte de los usuarios, para recoger los abonos de transporte de Media Distancia de Renfe gratuitos hasta enero en el primer día de su venta —hay que depositar una fianza de 20 euros en el caso del eje atlántico—.

Ante el interés suscitado, el sistema de venta ha sufrido momentos de colapso que han impedido adquirir los abonos a través de las máquinas de las terminales y han provocado fallos durante las operaciones que realizaban los propios empleados de las taquillas.

Por su parte, los usuarios recurrentes se debaten entre el aplauso a una medida que genera importantes ahorros y el temor a quedarse sin plaza en algunos trenes que circulan en horas punta, los utilizados por trabajadores y estudiantes.

Así lo ha planteado en declaraciones a Europa Press, por ejemplo, un vecino que reside en Compostela y trabaja en Vigo. Con la estimación en mente de que va a dejar de gastar unos 1.000 euros de aquí a diciembre, este hombre destaca que es una decisión adecuada tanto por el ahorro como por el fomento de un medio de transporte que no contamina.

Por su parte, se ha desplazado hasta la estación el primer día de venta, pese a que no hay límite para conseguir los abonos, porque teme que los trenes se agoten para las frecuencias que circulan en horas punta. Y es que las plazas se pueden formalizar una vez adquirido el abono y "Renfe ya ha anunciado que, de momento, no va a reforzar los servicios", lamenta.

En la misma cola, una estudiante de 18 años que este curso empieza la universidad en A Coruña acude junto a su madre para hacerse con el abono gratuito, medida que le parece "beneficiosa" y que "ojalá" se prolongue en el tiempo, más allá de diciembre —este mismo miércoles el Gobierno ha anunciado que no descarta prorrogarla—.

Esta joven calcula que se ahorrará unos 700 euros y cuenta que compañeros suyos que se quedaron sin plaza en residencia universitaria también van a optar por hacerse con el abono gratuito y viajarán todos los días para ir a la facultad.

Otro de los interesados en el abono este miércoles de comienzo de la campaña es un joven que, según indica, forma parte de una asociación de amas de casa y consumidores de Santiago y cuyo interés es informarse y adquirir un abono.

Después, trasladará la información a las socias —muchas de las cuales, según explica, no saben utilizar la web o las app— con la idea de hacer excursiones de ocio para el colectivo.

En el conjunto del Estado los abonos se han expedido a un ritmo de 85 por minuto, más de 5.000 cada hora, según ha informado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Las colas han aumentado de tal manera, que Renfe anunció que va a reforzar el personal de atención al cliente en 850 nuevos trabajadores en la gran mayoría de las estaciones, pues son 300.000 personas las que lo han solicitado hasta ahora.

En Santiago de Compostela, esperaban Raquel y Loli, que aplaudieron la iniciativa que utilizarán "para trabajar", aunque matizaron que esperan que no haya "caos" y que no se use "para tomar el café o irse de vacaciones y le saque el asiento a un trabajador". "La cola está bien, en vez de esperar el tren haces la cola", han explicado a Efe con resignación mientras todavía tenían personas por delante.

Otro trabajador, Jaime, piensa que es "muy buena iniciativa", aunque considera que "ya se tendría que haber tomado antes". "Hay que apoyar más al transporte público. Yo lo voy a usar para ir a trabajar. El problema es que creo que se va a saturar mucho, se va a crear un flujo muy grande de gente para el que Renfe no está preparado, así que deberían reforzarlo", añade.

Una jóvenes salieron de la cola sin abono porque, explicaron, no les compensa al ser estudiantes y no llegar al mínimo de viajes, 16 en los cuatro meses de vigencia, aunque sí les preguntaron a todas ellas si querían el abono en lugar del billete normal.

Marta, otra de las personas que esperaba en la cola, solía ir a trabajar en coche por lo que ahora va a "ahorrar una pasta", agradece, pero está preocupada por "la flexibilidad de horarios" y por su adaptación al cambio de medio de transporte. "La cola va rápida, es fácil coger el abono, es una iniciativa buena y útil. Tardas poco en hacer la cola y es un proceso sencillo", concluye.