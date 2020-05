Galicia entra este lunes en la primera fase de la desescalada pero su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este domingo conocer los criterios sanitarios que requerirá el Gobierno a las comunidades autónomas para avanzar a la fase 2.

Feijóo ha incidido en la necesidad de conocer con "la mayor celeridad posible" los mínimos que se pedirán para poder pasar de fase en 15 días al entender que "cuanta menos improvisación y más unidad de acción" exista, "mejor podremos avanzar todos juntos". Para lograrlo, pidió "prudencia" a los gallegos en el inicio de la desescalada.

Tras participar en la reunión semanal de presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el presidente de la Xunta ha comparecido de forma telemática y ha urgido "instrucciones claras y certezas" después de que las indicaciones publicadas en el Boe para la fase 1 no fuesen todo lo claras que la ciudadanía requería. "Los ciudadanos necesitan certezas y concreción en las conductas permitidas y sobre cuándo su comunidad autónoma podrá entrar en fases sucesivas", ha insistido.

Feijóo ha desvelado que preguntó a Pedro Sánchez en qué momento "se prevé abandonar el estado de alarma" que, a su juicio, no ha de extenderse sine die. En este sentido, ha propuesto que se acometan modificaciones para que España se dote de un "sistema de emergencia sanitaria con rango de ley orgánica" y no tenga que recurrir a prolongar una situación "tan excepcional" como el estado de alarma.

Considera "sorprendente" que en otras zonas del estado se permita aplicar los límites por áreas sanitarias, con la "asimetría" que ello conlleva

El mandatario gallego ha puesto en valor la respuesta recibida por Sánchez y ha revelado que "es la primera vez que el presidente se abre y nos dice que el Gobierno trabaja en una legislación más acertada que el estado de alarma".

APERTURA DE LOCALES. En vista de la reapertura este lunes del comercio sin cita previa, el presidente de la Xunta ha mostrado ante Sánchez sus "dudas" sobre los sistemas para controlar los aforos y ha propuesto que los locales de más de 400 metros cuadrados puedan abrir si limitan el espacio a esa misma superficie.

MOVILIDAD INTERPROVINCIAL. También ha criticado el criterio aplicado para no poder desplazarse entre provincias así como la decisión de no permitir en Galicia que los límites de movilidad se apliquen por áreas sanitarias cuando "sorprendentemente" se autorizó en otras regiones del Estado con la consecuente "asimetría" que ello conlleva.

El dirigente popular ha demandado mayor "unidad" entre autonomías y mando único y ha saludado el espíritu de cogobernanza que ahora ve y que no empezó esta semana "de la mejor forma" pues "nos enteramos por la televisión, una vez más, de qué comunidades pasaban de fase o no".

Ha aplaudido las rectificaciones habidas ("es bueno") y ha enumerado algunas como la posibilidad de abrir los mercados al aire libre, así como que los gallegos que viven en parroquias puedan salir a las calles sin atender a franjas horarias. "Esperamos que podamos volver a rectificar en aquellos asuntos en los que tengamos razón", ha remarcado, y ha deslizado nuevamente que "a las comunidades autónomas que sí cumplimos, que se nos impida la comunicación entre ciudades, es algo que no compartimos".

El presidente de la Xunta, "en desacuerdo" con el reparto del fondo de 16.000 millones no reembolsables, reclama modificar los criterios

Las razones, ha apuntado, son las situaciones epidemiológicas similares y el hecho de que en una misma provincia puede haber desplazamientos superiores, en tiempo, a los que se dan entre una urbe y otra. Por último, ha reclamado pasos transfronterizos "más permeables".

Galicia pide "cogestionar" la renta mínima para evitar duplicar prestaciones

Feijóo ha pedido al jefe del Gobierno que se "cogestione" con las autonomías la renta mínima vital para evitar "duplicar prestaciones y sistemas".



El presidente de la Xunta ha mostrado su "preocupación" ante la gestión de la renta mínima impulsada desde el Gobierno central y los "vaivenes" sobre su aplicación porque el último dato conocido indica que esta renta no se complementará con las rentas autonómicas para personas vulnerables, en el caso gallego, la Risga.



Para Núñez Feijóo lo idóneo sería conjugar ambas con el objetivo de que las mismas no se solapen. "Parece lógico que todo esto se haga de una forma conjunta", de forma que se pueda cogestionar entre ambas administraciones como ya sucede con las pensiones no contributivas.



El objetivo de la Xunta es que, de este modo, las ayudas autonómicas se vean ampliadas en "cuantía o beneficiarios" con aportaciones del Estado sin que ello signifique "duplicar prestaciones y sistemas".



El mandatario gallego también ha mostrado su disconformidad con el reparto que el Gobierno prevé del fondo perdido de 16.000 millones para las comunidades autónomas. "Los criterios de reparto no los consideramos correctos porque no responden a criterios sanitarios y se aparta de los criterios de reparto autonómico que conocemos".



Además, según Núñez Feijóo, la decisión también se aparta "de los criterios que se pactaron con el Ministerio de Sanidad" al inicio de la pandemia para otro fondo destinado a las autonomías.



Según Feijóo, el Gobierno únicamente prevé repartir las cantidades atendiendo a las camas hospitalarias y de Uci empleadas, castigando de este modo a las comunidades autónomas que tomaron medidas para evitar colapsos hospitalarios, como es el caso gallego, ha dicho.

Por ello ha exigido un cambio en el reparto ya que es una petición realizada por varios mandatarios regionales, ha asegurado.