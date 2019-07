O coche autónomo adáptase a semáforos e peóns na súa primeira proba en Vigo

Un prototipo de coche autónomo afrontou na mañá do martes a súa interacción con peóns e semáforos en Vigo. En concreto, o vehículo conectouse cun semáforo da Gran Vía, que lle transmitiu o momento no que debía deterse, e cunha cámara instalada na avenida, que lle informou da presenza de peóns, durante o seu primeiro percorrido pola contorna urbana da cidade.

En concreto, a tecnoloxía deste modelo foi deseñada polo Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG) e o prototipo creouse na planta de PSA Peugeot Citroën en Vigo, mentres que o Concello foi o responsable da modernización tecnolóxica que facilitou a conectividade do coche coa cidade.

Deste xeito, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, o director do CTAG, Luís Moreno, e o responsable da planta viguesa de PSA, Ignacio Bueno, percorreron un circuíto pechado na Gran Vía neste vehículo durante un cuarto de hora. Durante ese tempo, o peche de parte da avenida xerou retencións.

Adicionalmente, presentouse outro prototipo no aparcadoiro de Praza do Rei con capacidade para estacionar dun modo autónomo. Así, o condutor do vehículo reservou unha praza de parking a través dunha aplicación e, a continuación, o automóbil recibiu o mapa do espazo e estacionou por si mesmo.

O obxectivo pasa por facilitar un coche que, desde un punto no que o condutor o abandone, se dirixa dun xeito autónomo á súa praza e estacione. Posteriormente, o propietario solicitará que o vehículo o recolla nun punto predeterminado do aparcadoiro sen necesidade de acudir a recollelo.

OBXECTIVO DAS PROBAS. Durante a presentación, Ignacio Bueno apuntou que o obxectivo das probas desenvolvidas en Vigo foi "validar" a capacidade de comunicación do automóbil coa contorna urbana de cara a mellorar a súa "eficacia".

Aclimatar o vehículo á contorna urbana, o obxectivo



Abel Caballero afirmou que este acto foi "unha pequena viaxe para o home, pero un gran paso para a humanidade" e puxo en valor a aposta pola innovación que o fixo posible.

PROXECTO. O director de electrónica e de sistemas ITS do CTAG, Francisco Sánchez, explicou que esta iniciativa enmárcase no proxecto internacional Autopilot, que aborda como facilitar que un vehículo autónomo opere en "contornas complexas", como a cidade, e que se iniciou o pasado 2017.

Este proxecto de investigación, que conta cun orzamento de 25 millóns de euros dos que 0,5 destínanse a actuacións en España, finalizará en xaneiro de 2020.

En España só se desenvolve en Vigo, aínda que tamén se leva a cabo en cidades de Francia, Holanda, Italia, Finlandia e Corea do Sur. Nestas tamén se levaron a cabo probas de condución en cidade, aínda que non co nivel de conectividade que se ofreceu na proba realizada este martes, e autoestrada, así como de aparcadoiro autónomo, entre outras.

INCREMENTAR A SEGURIDADE. Sánchez avanzou que este sistema permitirá incrementar a "seguridade" dos vehículos, así como ofrecer novos servizos a usuarios e mellorar o tráfico. Ademais, apuntou que, aínda que o estacionamento pode realizarse por parte do automóbil dun modo autónomo, é preciso que o condutor estea presente na condución en contornas como o urbano.

Tamén sinalou que esta iniciativa, na que participan 50 entidades, mostra as vantaxes da Internet das Cousas (IoT), que permiten conectar ao vehículo coa cidade.

Ademais, o director xeral do CTAG detallou que 350 especialistas do CTAG participaron en 50 proxectos de innovación e sinalou que, no futuro, o vehículo conectado será un "elemento máis" da vida diaria.

Luís Moreno avanzou así mesmo que, en 2022, o 100 por cen dos vehículos novos que estarán presentes no mercado estarán conectados e incidiu na importancia da globalización e a competitividade neste sector.