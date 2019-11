La cobertura del móvil de Diana Quer revela que El Chicle no la abordó donde dijo

Los cuatro especialistas encargados del rastreo y del análisis de los datos móviles en el caso de Diana Quer han confirmado este miércoles que la cobertura del teléfono de la joven hace "inviable" que el único acusado por el crimen, José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle, abordase a la joven en el lugar que él dice.

Estos miembros del grupo Gato de la Guardia Civil, el de apoyo tecnológico a los investigadores, han desgranado en la séptima jornada de la vista oral la reconstrucción virtual del último recorrido que hizo Diana Quer en función de las conexiones de su terminal con las antenas de telefonía móvil.

A través de un minucioso estudio y una reconstrucción virtual, en base a la triangulación se ha reconstruido el itinerario realizado por Diana y que es "incompatible totalmente" con que la víctima caminase por la calle Venecia como sostiene el encausado.

Esa estrecha vía tiene un "muro alto" que actuaría como "barrera física" impidiendo que su aparato se conectase a la antena que recoge la señal, han contado. Dicha antena no ofrece además cobertura de red a la calle Venecia, por lo que quedaría desmontada la versión del Chicle, que tuvo que abordarla en la intersección entre Venecia y Areal pero sin que ella se adentrase en la avenida.

La reconstrucción indica de hecho que Diana caminó hacia su vivienda "indubitadamente" por el camino de Areal, como sostienen las acusaciones, manteniendo simultáneas conversaciones de mensajería instantánea (WhatsApp) llegando a intercambiar un total de 123 mensajes en diez minutos.

En un momento dado, dejó de interactuar 48 segundos con su terminal y, tras este parón, el primer mensaje que envió fue: "Me estoy acojonando".

Después, continuó sus conversaciones hasta las 02:24:45 cuando mandó su último mensaje en el que aclaraba que el motivo por el que se asustó había sido un grito de "Morena, ven aquí". Y ya no volvió a enviar ningún mensaje más pero sí recibió uno nuevo que ella ya no leyó.

En este momento, la ubicación GPS la situó en la vía Venecia (intersección) y no en la rúa Areal.

Además, la señal evidenció que ese terminal estaba "siendo obstruido por algo", que podría ser un "vehículo" o algo que lo estaba "tapando".

De hecho, en menos de un minuto la velocidad de movimiento se incrementó, hecho que permitió a los investigadores interpretar que se estaba desplazando en un vehículo, se supone que el Alfa Romeo del Chicle.

Tres itinerarios para salir de A Pobra

La investigación no fue capaz de determinar cuál fue el camino elegido por el vehículo de Abuín Gey para salir de A Pobra do Caramiñal ya que la primera conexión del terminal del Chicle es en la autovía AG-11.



Los agentes elaboraron por ello hasta tres posibles itinerarios que el Chicle pudo haber tomado. Las siguientes conexiones referentes al desplazamiento sí han arrojado coincidencia de los terminales de la víctima y el acusado a lo largo de la Autovía do Barbanza.



Luego, el teléfono de Diana perdió su conexión en Taragoña -donde Abuín Gey reconoce que arrojó el móvil-, y las conexiones del acusado continúan hasta Asados.



Este tipo de interacciones con las antenas sitúan el teléfono del Chicle "sin ningún género de dudas, a las 3:04" en Asados. Pese a que no se interactuó con el terminal, una señal automática volvió a situar al encausado en la zona de la nave "como mínimo" una hora y veintiún minutos después.



A partir de ese momento, el terminal no volvió a emitir ningún tipo de señal hasta las diez de la mañana, lo que puede significar que el teléfono pudo conectarse a una Wifi conocida para él, ponerse en modo avión o directamente ser apagado.