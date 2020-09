Tres claves para superar la crisis: 'smart-gobernanza', vocación y 'maritimidad'

Qué hacer o cómo actuar desde los concellos ante la crisis del coronavirus. Las recetas de los expertos pasan por la innovación, pero también por la reivindicación de las ciudades como 'espacios de libertad' llamados a ser los centros de la recuperación económica.

Entre las propuestas vertidas este jueves por el panel de expertos del Eixo Atlántico en el encuentro celebrado en Pontevedra para abordar la crisis del coronavirus desde las ciudades destaca la incorporación de los medios digitales e inteligentes en la gestión ordinaria de los gobiernos. Esa smart-gobernanza será clave a muy corto plazo y diferenciará a las ciudades menos eficaces y eficientes de las que no lo son. Pero, sobre todo, conviene recetar empleo. Empleo para corregir las desigualdades sociales a las que no llegarán los presupuestos; empleo para mejorar la calidad de vida de las personas y las familias; y empleo para dar estabilidad al resto de las políticas sociales.

La pregunta es: ¿cómo pueden los concellos contribuir a la generación de puestos de trabajo? Técnicos y políticos apuntaron este jueves algunas claves. Entre ellas, la posición estratégica de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, que debe reivindicarse como un 'espacio de libertad', verde y sostenible, capaz de atraer las inversiones asociadas al talento. Los genios de la investigación en todos los campos huyen cada vez más de las grandes aglomeraciones y del severo control establecido por gigantes como China o Estados Unidos. "Europa es un nuevo espacio de libertad en este sentido", señaló el excomisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación Carlos Moedas, "y el Eixo Atlántico debe posicionarse desde sus ciudades como un área privilegiada para vivir y trabajar".

Además, los concellos tienen que definir sus vocaciones sociales y estratégicas y ser consecuentes con ellas en el medio y largo plazo. Cuando así ocurre, las empresas alineadas con esa vocación aparecen para quedarse y desarrollarse. Así lo planteó Carmen José López, mentora de proyectos emprendedores en la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Esta crisis hará que cambiemos las cadenas de valor y que produzcamos más en Europa para comprar menos en China

Luego está el regreso a la economía de proximidad. El nuevo capitalismo debería deshacer poco a poco la dependencia de China u otros países asiáticos a la hora de adquirir todo tipo de productos. "Cambiaremos las cadenas de valor y produciremos más en Europa para comprar menos en China", afirmó Carlos Moedas.

Y también la puesta en valor de los sectores primarios y su inserción en un comercio local sostenible. El expresidente de la Xunta Fernando González Laxe recalcó la importancia de reforzar la maritimidad del territorio como uno de los grandes ejes de desarrollo económico y recordó la importancia de incorporar la innovación e investigación a este sector invirtiendo en ambos, insistiendo en la importancia de la digitalización y en el relevante papel que los ayuntamientos tienen que jugar en este proceso.

En el mismo sentido, Miguel Poiares Maduro, director del Instituto de Estudios Europeos de Florencia, recordó la importancia de una administración ágil y eficaz y la necesidad de que la innovación se llevara a los ayuntamientos y a través de las ciudades a su tejido social y económico.

Laxe insistió en los elementos que los ayuntamientos deben tener en cuenta en un futuro inmediato, como la creación de empleo, el cambio climático, "que va a transformar la economía productiva en los próximos años", la conectividad, la cualificación humana y tecnológica, las necesidades sociales y la participación de los ciudadanos en las decisiones que les afecten.

Las recetas de los expertos pasan por la innovación, pero también por la reivindicación de las ciudades como espacios de libertad

Otro elemento central en el debate fue la necesidad de desarrollar la sostenibilidad del territorio, no solo por su carácter económico y de calidad de vida, sino, como se ha visto durante esta pandemia, por su fuerte componente sanitario, así como la necesidad de incentivar los ciclos cortos, tanto productivos, como de consumo, que redundan en el comercio de proximidad y que supone poner en valor el consumo de productos tradicionales. Emilio Fernández, catedrático de Ecología en la Universidade de Vigo, subrayó que la bajada de la contaminación que se produjo durante el confinamiento supuso un elemento muy positivo de prevención sanitaria especialmente para enfermedades respiratorias.

En este sentido se incidió en la necesidad de desarrollar planes de movilidad urbana sostenible para minorar el uso e impacto del vehículo privado. También se reforzó la necesidad de mejorar las infraestructuras pendientes, especialmente ferroviarias para favorecer una movilidad más sostenible y saludable. Fernández recordó que pese a la caída de la contaminación en los meses de confinamiento, ésta solo se rebajó a niveles similares a los del año anterior: "evidentemente muy poco", subrayó.

Muy destacables fueron también las intervenciones de Ángel Carracedo, Catedrático de Medicina Legal, o Maria João Rauch, consultora de la OCDE, que apostaron por la investigación como clave para salir de esta nueva crisis incidiendo en la transferencia de este conocimiento como elemento indispensable. También insistieron en la necesidad de retener el talento e invertirlo en nuestro territorio.

Cinco recetas para los alcaldes en la era del covid

Andoni Aldekoa, asesor del gobierno vasco y uno de los máximos responsables de la transformación urbana de Bilbao, apuntó este jueves en la jornada del Eixo Atlántico algunas de las claves que, a su juicio, deberían adoptar los alcaldes en esta época plagada de incertidumbres.



Previamente, matizó que la crisis del coronavirus "está transformando mucho la emoción social y, realmente, no controlamos hacia dónde va. De un respaldo a las medidas del gobierno es muy probable que pasemos a otro nivel de exigencia, porque no nos perdonarán no haber planificado bien. Esta crisis no es la del 2008 porque es una crisis emocional, social y sanitaria con consecuencias económicas graves. No será solo una crisis de economistas, sino también de antropólogos y sociólogos".



MEDIDAS

Las cinco claves de los alcaldes en estas circunstancias serían las siguientes:



1º) Los alcaldes tienen que transmitir a la ciudadanía acción, pero conscientes de que tenemos capacidades limitadas. Ante la mayor demanda de servicios públicos, hay que gestionar bien los básicos y recuperar servicios públicos con normalidad.



2º) Los regidores locales tienen que esforzarse en su capacidad operativa. Estar menos obsesionados por el 'hacer yo' y más por 'que se haga en mi ciudad'. Deben movilizar recursos para sus causas. Necesitamos alcaldes muy políticos que generen alianzas para que se invierta en sus objetivos de ciudad.



3º) Concebir la ciudad como una gran plataforma económica. Generar condiciones para que la economía se desenvuelva en los territorios.



4º) Mayor atención a los sectores urbanos. Hay que mejorar cuestiones como el comercio urbano o la cultura urbana.



5º) Aumento de la relación entre lo urbano y su territorio. Más diálogo con el hinterland. Las ciudades son una plataforma del territorio circundante. Hay que aumentar el ámbito de influencia.