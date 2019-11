El Chicle cambia de versión: "Mi intención no era matarla"

TENSIÓN AL FINAL DE LA SESIÓN. Acaba la primera sesión con mucha tensión al final. La madre de Diana Quer intentó abalanzarse sobre El Chicle y tuvieron que intervenir los policías para separarla, informa Alberto Vilas.

Antes de eso amenazaron con echarla por mirar a El Chicle y decir: "El que conocía bien a mi hija era Chiquilín". Y al llegar dijo que no queria "compartir espacio con un maltratador", por su exmarido.

DECLARA JUAN CARLOS QUER. Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, asesinada en agosto de 2016 en Galicia, ha testificado en el juicio: "Ha destrozado cuatro vidas, no una".

Y ha sido tajante cuando ha afirmado: "Mi hija ha muerto del modo más cruel que puede imaginarse. Y nosotros vivimos en vida la pena más cruel que podemos imaginar".

Juan Carlos Quer ha definido a su hija Diana como una joven "absolutamente vulnerable" y como "un cervatillo indefenso, sin capacidad de defensa frente a este individuo", en alusión a El Chicle.

Al cuidado desde hace dos años de su hija Valeria, que sufre un desequilibrio emocional por el crimen de su hermana, Quer ha explicado que ha tenido que dejar de trabajar precisamente para cuidar a su hija menor. Los efectos del crimen sobre Valeria han sido "demoledores" y devastadores", ha detallado

COARTADA. Enrique Abuín ha asegurado que fue él el que pidió a su mujer que le diese una coartada para esa noche y que "dijera que ella estaba" con él. "Ella sabía que había salido por gasóleo y le dije que, como estaban muy encima y preguntando seguido, que dijera que ella estaba conmigo", ha narrado.



Asimismo, se ha negado a contestar preguntas sobre la agresión en Boiro que desencadenó su detención y por la que fue condenado por agresión sexual y ha dicho no recordar si en otras ocasiones llamó la atención de una joven con la frase 'Rubia, ven aquí'.

El Chicle ha asegurado que, en un primer momento, dijo que había atropellado accidentalmente a Diana Quer porque se lo sugirieron los agentes que lo detuvieron "bajo presión", tras asegurarle que "no iba a volver a ver" a su hija "nunca más". "Lo del atropello me lo dijeron ellos", ha añadido.

"ME ACORDÉ DE LA NAVE Y LA LLEVÉ". El Chicle ha sostenido que la muerte de la joven se produjo en la nave en la que apareció y que, por tanto, no la violó, ni la estranguló con una brida, como sostienen las acusaciones. "No, eso no es verdad", ha respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal sobre una posible agresión sexual.

El Chicle ha sostenido que tras comprobar que la joven estaba muerta, en A Pobra do Caramiñal, la introdujo en los asientos traseros del coche con intención de deshacerse del cuerpo en la misma ría en la que arrojó el móvil la víctima.

"Al llegar a la altura del puente de Taragoña arrojé el móvil por la ventanilla porque mi primera intención era dejar el cuerpo en la ría", opción que desechó porque allí había gente que lo podía ver.

Tras descartar la ría como escenario para deshacerse del cuerpo, decidió llevarlo a una nave abandonada que él ya conocía porque había acudido a la misma para robar muebles: "Me acordé de la nave y la llevé".



DECLARA EL CHICLE. El Chicle comenzó su declaración. Enrique Abuín Gey cambió otra vez de versión y ahora asegura que mató a Diana Quer para que no alertase a los feriantes de que les estaba robando gasolina. "Le eché la mano derecha al cuello y se fue hacia atrás. Cuando me di cuenta, estaba parada, no se movía: mi intención no era matarla".

ADMITIDA UNA PRUEBA. El presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, Ángel Pantín, ha admitido como prueba en el juicio por el crimen de Diana Quer la sentencia que condenó a El Chcile, a cinco años y un mes de prisión por abordar a una joven en el municipio coruñés de Boiro el 25 de diciembre de 2017 con la intención de agredirla sexualmente.

La acusación particular por el crimen de Diana Quer ha solicitado la incorporación de tal sentencia dictada este mismo año, y ello con la oposición de la defensa ejercida por María Fernanda Álvarez que considera que la incorporación de un hecho que sucedió de forma posterior al caso que ahora se juzga es “contrario al principio de culpabilidad y al de retroactividad”.

LA ABOGADA DEL CHICLE. María Fernanda Álvarez, la abogada de oficio que defiende a José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, acusado del crimen de Diana Quer, ha censurado la "condena social" y "linchamiento" a los que se enfrenta su cliente y ha exigido un juicio "aséptico".

Álvarez, que pide para El Chicle dos años y medio de cárcel por homicidio imprudente, se ha dirigido al jurado que tendrá que dirimir sobre la culpabilidad de su defendido para decirle que no existen pruebas "objetivas" de los delitos de los que le acusan el Ministerio Público y la acusación particular.

El azar la ha colocado ante el caso "más difícil" de su carrera profesional, ha dicho la letrada antes de denunciar que no se hayan extremado las garantías y derechos constitucionales de su defendido.

"No me enfrento a una acusación que tiene que demostrar lo que es cierto, sino que me tengo que enfrentar a una condena social de culpabilidad" para El Chicle, al que han llegado a calificar como "depredador" y "violador en serie", ha recordado la abogada.

Como los miembros del jurado "no vienen de Plutón" y sí ven la tele, leen el periódico y han estado expuestos al "bombardeo mediático" sobre este crimen, Álvarez les ha pedido que se "desinfecten" y se "desprendan" de todos los juicios de valor y sean "imparciales e independientes".

EL LETRADO DE LOS QUER. El abogado Ricardo Pérez Lama, que ejerce la acusación particular y representa a la familia Quer, ha pedido este martes que se haga justicia por el crimen de la joven porque en este país "no existe patente de corso, ni impunidad; aquí quien la hace la paga".

En su primera intervención en la vista, el abogado ha asegurado que "esta acusación pretende que caiga todo el peso de la ley" sobre el acusado, aunque "no estamos hablando de venganza, estamos hablando de justicia", ha precisado.

Pérez Lama exige para El Chicle la pena de prisión permanente revisable, puesto que "un crimen tan atroz como este, habilita este tipo de penas" pese a que la versión de la defensa "se limite a decir que estamos ante un homicidio imprudente".

LA FISCAL. La fiscal en el juicio contra José Enrique Abuín Gey, ha asegurado que existen "pruebas sólidas y muchas" de la autoría del procesado, que encerró, violó y mató a la joven madrileña. "Esta es la verdad", ha enfatizado.

Así se ha expresado la fiscal en su intervención inicial. Vestido con pantalón y cazadora vaquera y zapatillas deportivas, El Chicle ha llegado pasadas las nueve de la mañana en un furgón de la Guardia Civil hasta los juzgados de Santiago.

Cabizbajo y sentado al lado de su abogada, María Fernanda Álvarez, ha escuchado la intervención de la fiscal, quien contundentemente ha insistido en que las múltiples diligencias practicadas han demostrado la autoría de acusado en los tres delitos.

Y se ha podido demostrar, ha dicho la representante del Ministerio Público, gracias al "esfuerzo, trabajo y entrega" de varios grupos especializados de la Guardia Civil, recogido en 14 tomos.

Para la fiscalía, en la acusación de asesinato concurre también la agravante de alevosía, que "significa indefensión", porque Diana Quer, que estuvo encerrada 25 minutos en el maletero del coche de El Chicle, "estaba indefensa y maniatada, en una nave deshabitada y en plena noche". "No podía pedir ayuda y se aprovechó de ella", ha añadido la fiscal, quien acusa también a Abuín de "ensañamiento", que "significa maldad brutal sin finalidad".

El acusado, ha resaltado la fiscal, llevó a Diana Quer hasta una nave deshabitada "de película de terror" y la asesinó para "evitar el descubrimiento del otro delito que había cometido: la violación".

TENSIÓN ENTRE LOS PADRES. El juicio arrancó en un lugar que a El Chicle ya le es familiar, pues en abril pasado ya compareció en la sala de bodas que acogerá la vista por otro delito.

La vista se celebra entre una gran expectación y comenzó con tensión entre los padres de Diana Quer, que está previsto que declaren este martes. La madre llegó a los juzgados y dio media vuelta para no coincidir con el padre, que en ese momento atendía a los medios. No regresará, dice, hasta que la llamen.

José Enrique Abuín, el Chicle, llega a los juzgados de #Santiago donde hoy comienza la vista por el asesinato de Diana Quer. Se enfrenta a una petición de prisión permanente revisable @A3Noticias pic.twitter.com/QWmABxtPFR — A3Galicia (@Antena3Galicia) November 12, 2019

Cinco hombres y cuatro mujeres conforman el jurado

Cinco hombres y cuatro mujeres conforman el jurado popular, que ya este martes escuchará la declaración del único encausado, para quien tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal demandan la máxima pena, la de prisión permanente revisable, que requiere probar que hubo agresión sexual.



Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel, padres de la víctima y que en las últimas semanas han sido noticia por varias desavenencias a raíz de las cuales incluso se han interpuesto demandas entre sí, van a declarar también en la sesión de hoy en calidad de testigos.



Hasta el día 18 se sucederán las declaraciones de medio centenar de testigos y, del 19 al 21, se desarrollará la prueba pericial con la presencia de hasta 15 forenses. Se prevé, según han indicado fuentes judiciales, que el objeto del veredicto pueda ser entregado el 25.