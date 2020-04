"Las clases online no son igualitarias"

La llegada del coronavirus y la consecuente suspensión de las clases presenciales en la Universidad ha supuesto que estudiantes y cuerpo docente se haya tenido que adaptar a una nueva realidad: las clases telemáticas. El salón de casa y las aulas virtuales se han convertido en las nuevas aulas y, sin embargo, parece que sacar a delante el curso de manera no presencial está costando más de lo que se pensaba.

La discrepancia con los métodos que se están aplicando ha llevado a los universitarios de las tres universidades gallegas a celebrar la primera huelga telemática de la historia. Las asociaciones de estudiantes piden que finalicen las clases ante, entre otros motivos, la instrucción enviada de no acudir a los pisos de estudiantes a recoger apuntes. Universitarios de otras partes de España también muestran disconformidad con la docencia telemática.

Loys Alcaide | Estudiante de Periodismo en Santiago de Compostela: “A docencia online non garante a igualdade entre o estudantado”

Uno de los estudiantes que ha puesto su empeño en movilizar al estudiantado para denunciar la situación es Lois Alcayde, estudiante de periodismo en Santiago. Lois expone la difícil realidad que existe tras las lecciones telemáticas. “A docencia online non garante a igualdade. Esta crise disparou as desigualdades económicas e sociais previas. Parte dos compañeiros non poden seguir o contido por falta de infraestruturas, conexión, ou pola falta de saúde mental ou física provocada pola pandemia”, apunta.

La principal demanda del estudiantado de su facultad que se ha levantado en huelga es pedir diálogo con el Decanato. “Demandamos que os contidos impartidos dende o inicio do confinamento non sexan avaliados de xeito ordinario e que o Decanato se comprometa a buscar unha saída acordada co estudantado”, explica Lois.

Piden herramientas que no tiene todo el mundo. No es justo que nuestra nota dependa de los recursos que tengamos

Luz Leis | Cursa Sociología en A Coruña: “El problema está en que algún profesor ni siquiera da señales de vida”

Luz Leis es estudiante de Sociología en A Coruña y define la situación como un “auténtico caos”. ”Es un desastre porque lo están dejando todo en manos de cada docente. De cinco asignaturas solo tengo una de la que nos den clase, y esa en concreto funciona bien porque la profesora nos explica la materia e incluso adapta la parte práctica”, explica.

“El problema está en que algún profesor ni siquiera da señales de vida desde que empezó la cuarentena. Otros no adaptan las prácticas o piden herramientas que no tiene todo el mundo. No es justo que dependa la nota de los recursos que tengamos”, lamenta la futura socióloga.

Juan Atanes | Estudia Ingeniería en Vigo “Tras el confinamiento los alumnos no darán lo mejor de sí en un examen final”

Juan Atanes es de Lugo y estudia Ingeniería en Vigo. Respecto a la teledocencia señala que la Universidad de Vigo dispuso de unas aulas virtuales para el uso del profesorado e incluso llegó a enviar ‘routers’ para aquellos alumnos sin acceso a internet. Sin embargo, como él mismo apunta, “el problema reside en el profesorado, pues mientras unos pocos aprovecharon estas facilidades, la inmensa mayoría opta por dejarlo en manos del alumnado enviando el temario para que el aprendizaje sea autodidacta”. En carreras de índole más práctico, como es el caso de este lucense, lamenta que “no son suficiente unas simples diapositivas, es necesario explicar los conceptos”.

Este estudiante explica también cómo en algunas asignaturas se ha optado por darle más peso al trabajo en casa que al examen final, pero “otras han preferido hacer oídos sordos a las propuestas del alumnado para una evaluación más justa pues, está claro que, tras dos meses de confinamiento los estudiantes no darán lo mejor de sí en un examen final”, concluye el lucense.

Muchos profesores ni se plantean una evaluación online porque consideran que no son tan válidas como las presenciales

Begoña Seijas | Alumna de Ingeniería en Lugo: “Actualmente no se sabe cómo seremos evaluados ni si tendremos exámenes”

Begoña Seijas es estudiante de Ingeniería en el campus de Lugo de la USC. La lucense señala alguno de los inconvenientes de las clases telemáticas. “El problema fundamental es la conexión, en muchos casos se pierde cuando se está haciendo una prueba ‘online’ o en medio de alguna clase. Y ese tiempo no se recupera”, explica.

Begoña también subraya que el método resulta contraproducente para el alumno. “Muchos profesores ni se plantean una evaluación online porque consideran que no son tan válidas como las presenciales. Y esto es un problema, ya que lo que proponen es aumentar la dificultad para hacer estas pruebas más duras”, apunta la lucense.

Esta estudiante también afirma que le preocupa cómo se resuelva el curso, ya que “hasta el momento se han cambiado los criterios constantemente”. Por ello, una reivindicación suya y de sus compañeros es que el calendario de exámenes se establezca lo antes posible, pues “actualmente no se sabe cómo seremos evaluados ni si tendremos exámenes”, explica.

Antía Ceide | Cursa Medicina en Zaragoza como alumno de intercambio: “Hemos enviado correos a los profesores rogándoles que nos den clase”

La inconformidad por parte de los alumnos es una realidad que no solo afecta a las universidades gallegas. La lucense Antía Ceide estudia Medicina en Zaragoza y se lamenta de que por el momento no ha tenido ninguna clase telemática. “Les hemos enviado correos a los profesores rogándoles que nos impartan clase o que al menos envíen apuntes completos”, relata esta joven.

Mi universidad ha apostado por una herramienta digital que permite seguir las clases telemáticamente. Otros complementan las asignaturas con vídeos, o grabándose a ellos mismos dando clase

“En vez de intentar ayudarnos y entender que para nosotros también es una situación difícil, algunos profesores incluso han aumentado el temario, en definitiva, la gestión por parte del profesorado es en la mayoría de los casos nefasta”, denuncia la estudiante de medicina.

Esta lucense explica que hacer los exámenes online “no es una opción”, pues muchos compañeros tiene una mala conexión a internet. Lo que sí parece más claro, según Antía, es que “las clases online no son igualitarias”.

Javier Villaverde | Estudiante de Periodismo y Comunicación en Madrid: “Los profesores han sido flexivos y se ha facilitado equipo a quien no tenía”

​ Otros alumnos como Javier Villaverde, que estudia Periodismo y Comunicación en la Carlos III de Madrid, son más optimistas con respecto a los métodos que se están aplicando.

“Creo que no se ha gestionado tan mal teniendo en cuenta las circunstancias. Mi universidad ha apostado por una herramienta digital que permite seguir las clases telemáticamente. Otros complementan las asignaturas con vídeos, o grabándose a ellos mismos dando clase. Las clases más prácticas se han reorientado para poder hacer las actividades con los medios que tenemos. Los profesores han sido bastante flexivos también y se ha facilitado equipo electrónico para gente que no lo tenía” comenta este joven brigantino.