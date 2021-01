As clases comezarán este venres "salvo que as autoridades indiquen que é máis seguro" o luns

As clases en Galicia comezarán este venres día 8 "salvo que as autoridades indiquen que é máis seguro" o vindeiro luns 11, segundo constatou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

A preguntas dos xornalistas, o conselleiro apuntou ao regreso ás aulas "o día 8 con normalidade" a non ser que as autoridades sanitarias decidan atrasar esta data.

Neste sentido, apuntou á reunión deste luns do comité clínico, que, en caso de adoptar algunha medida distinta á prevista para a volta aos centros educativos, "farase saber".

En calquera caso, ao seu xuízo, "o máis importante de todo isto é reafirmarse en que os centros educativos e as aulas son lugares seguros", xa que na súa opinión "confirmouse con datos empíricos que non son lugares de transmisión da pandemia", debido ás medidas "difíciles" tanto en termos organizativos como económicos postas en marcha, "como polo gran traballo de profesorado e alumnos, auténticos jabatos cumprindo e respectando as normas".