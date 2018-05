Ciudadanos quiere rearmarse

Tuvo un diputado nacional (Antonio Rodríguez) por A Coruña y acabó perdiéndolo en la repetición de las elecciones generales, tuvo una candidata a la Xunta (Cristina Losada) y no sacó representación en el Pazo do Hórreo, tuvo 28.319 votos en las municipales de 2015 y solo logró representación en doce ayuntamientos, entre ellos Lugo, Ferrol y Pontevedra. Pero los tiempos parecen haber cambiado y el nuevo equipo de Ciudadanos en Galicia sabe que en 2019 se juega mucho, sobre todo de cara a las autonómicas del siguiente año.

Atrás han quedado o han ido perdiendo foco dirigentes como Juanjo Chouza, José Canedo o Javier Sánchez Agustino. Ahora la nueva estructura del partido naranja en Galicia tiene como principales referentes a Javier Alonso (secretario de comunicación), Laureano Bermejo (secretario de organización) y Olga Louzao, concejal en Lugo y portavoz de la formación en el ámbito autonómico. Además de este triunvirato, no debemos olvidar, por ejemplo, a María Vilas, David Matías, Elena Posada, Alberto Rodríguez, María Rey y Ana Rodríguez Masafret, concejala en Ferrol y autora de una polémica iniciativa para que el gallego dejase de ser idioma oficial en el Ayuntamiento de la ciudad departamental.



Precisamente esta cuestión, la del idioma, de la que Cs hace bandera —al igual que en su día UPyD— es un factor que puede tener un efecto bumerán en el partido de Albert Rivera, sobre todo viendo los precedentes de los resultados de la formación que lideraba Rosa Díaz, también combativa con el gallego. Tampoco le favorecen de cara a las inminentes citas electorales el hecho de que Galicia cuente con un presidente consolidado, Alberto Núñez Feijóo, que incluso ha llegado a recibir elogios desde las filas naranjas tras su tercera mayoría absoluta. A ello hay que añadirle la engrasada maquinaria del PPdeG y la todavía baja implantación de Ciudadanos, que, sin embargo, ha logrado duplicar el número de agrupaciones locales, al pasar de 19 a más de 30 en poco tiempo. No obstante, su presencia en el rural sigue siendo testimonial, al contrario de lo que ocurre con los populares.



RECELO. De todos modos, en el PP no se fían y aprovechan cualquier encuentro ante los medios para tratar de desacreditar a Cs, que intentará pescar en el caladero de la formación azul. «Entre la copia y el original me quedo con el original», repitió estos días Feijóo.

Sea como sea, lo que hasta hace poco era un partido prácticamente inexistente en Galicia intenta desplegar velas animado por el viento a favor de los sondeos, el procés y el desgaste que sufre Rajoy.



Poco a poco, los de Rivera han ido asomando la patita por debajo de la puerta y, pese a considerarse un partido con el «75% de gente nueva», no le hacen ascos a fichar gente procedente de otras formaciones. Es el caso de Jacobo Vázquez (Terra Galega) en Lugo y puede ser el de Javier Guerra (PP) en Vigo o Pachi Vázquez (PSdeG) en Ourense, aunque esto último de momento no es más que un rumor. Y es que los dirigentes naranjas tienen claro que, para crecer en las municipales, necesitan presentar candidaturas en más concellos y tener al frente de ellas gente con tirón electoral.