Cs exige a Feijóo que aparte a Baltar para permitir que el PP conserve la Diputación

Ciudadanos ha exigido la marcha del presidente de la Diputación de Ourense en funciones, Manuel Baltar, para apoyar al PP en esta institución, en la que los populares se quedaron a un representante de lograr la mayoría absoluta.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de Organización de Cs en Galicia, Laureano Bermejo, ha enmarcado esta postura en el "planteamiento" que Ciudadanos "siempre ha tenido" y que pasa por "la regeneración democrática, el cambio y la apertura de ventanas".

Sr. @FeijooGalicia desde @Ciudadanos tenemos claro que nuestro apoyo al @GrupoPopularGal en la diputación de Ourense solo podría darse bajo la premisa de la regeneración 6 de junio de 2019

"Hemos venido a cambiar la política, a activarla, a ponerla en funcionamiento no solo en Galicia, sino en la de Ourense provincia y Ourense ciudad", ha manifestado para subrayar que esa "regeneración" para por "cambios de figuras claves" que están al frente de instituciones, como el caso de Manuel Baltar.

El también encargado de liderar el equipo de negociación de pactos de la formación en Galicia ha detallado que la decisión de pedir la marcha de Baltar fue alcanzada por "unanimidad" en una reunión del comité autonómico de pactos celebrada el jueves y que cuenta con el respaldo de la dirección estatal de la formación.

Y es que, conforme ha señalado, Bermejo considera que "no se les estaba entendiendo" cuando decían que "su socio preferente era el PP" pero "siempre hablando de partidos" y "nunca de personas".

En este punto, ha recordado que Ciudadanos siempre dijo que "su socio preferente era el PP" aunque ha señalado que ello "no significa que no puedan alcanzar pactos puntuales con otros partidos" si no llegan a acuerdo con el PP".

RESULTADOS. En concreto, las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo dejaron al PP con doce diputados provinciales, uno menos respecto a 2015. Los socialistas han alcanzado nueve, mientras que Democracia Ourensana mantendría los dos que maneja en la actualidad y que también podrían ser clave para el futuro de la institución provincial.

Ciudadanos, que entra por primera vez en la corporación, se ha hecho con un representante; mientras que el BNG también mantiene un diputado.