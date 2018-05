Ciudadanos confirma negociaciones con Guerra sin "respuesta definitiva"

La portavoz de Ciudadanos en Galicia, Olga Louzao, ha confirmado hoy la existencia de negociaciones con el exconselleiro del PPdeG Javier Guerra para su incorporación al partido, aunque ha aclarado que no se ha llegado todavía a una "respuesta definitiva" por ninguna de las partes.

Louzao ha añadido que, en estas conversaciones, "no se habla de ningún cargo, no se habla de ningún puesto" a ocupar por parte del que fue uno de los integrantes del primer gobierno de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, quien, en todo caso, tendría que someterse a los distintos procedimientos internos existentes.

Además, la dirigente de Ciudadanos en Galicia ha señalado que Guerra cuenta con "compañeros de partido con él en este asunto que se sumarían también al proyecto" de llegar a buen puerto las negociaciones, algo que entiende como "positivo".

Estas personas serían, al igual que Guerra, miembros del PP en Vigo desencantados en la directiva actual y que salieron derrotados en el último congreso celebrado por los populares en esta área.

Así pues, ante las críticas que ya han proferido ciertos representantes del PPdeG, Louzao ha declarado que "tendrán que preguntarse ellos y también los otros partidos por qué hay militantes y afiliados que dejan su partido" y van "a Ciudadanos".

La miembro de la dirección gallega de Ciudadanos ha apuntado a que también existen conversaciones con cargos del PSdeG, aunque no le consta que el ex secretario general Pachi Vázquez esté involucrado en ellas.



"Nosotros tenemos la costumbre de no llamar a las puertas de nadie", ha asegurado Louzao, que ha subrayado que estos contactos se han producido siempre bajo interés de los posibles nuevos fichajes ante la perspectiva de que Ciudadanos es ya un partido "con posibilidades de gobernar España".



Asimismo, ha indicado que, en cuanto a Javier Guerra, las negociaciones están siendo llevadas por la dirección estatal, aunque los representantes del partido en Galicia fueron siempre "consultados" acerca de los pasos a tomar.



Con respecto a las próximas elecciones municipales, Louzao ha comentado que "todavía queda un año" y que, "con seguridad, se sumarán muchas más personas al espacio de Ciudadanos" que permitirán que el partido se presente en todas las capitales de provincia de Galicia y afiance el "proceso de expansión" en esta autonomía con nuevas agrupaciones locales.



La portavoz gallega del partido ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en Santiago de Compostela para destacar que las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados a los presupuestos generales del Estado relativas a Galicia han sido aprobadas y comprometen cuatro millones de euros adicionales a los destinados inicialmente.