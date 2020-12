Ciudadanos Galicia carga contra o BNG: "Está enfermo de odio"

A coordinadora de Ciudadanos Galicia, Beatriz Pino, acusou o BNG de estar "enfermo de odio" e de "centrar a súa ira no castelán e en Madrid" despois de que os nacionalistas galegos rexeitasen participar nos actos organizados polo Congreso con motivo do Día da Constitución. Nun comunicado remitido aos medios, critica que "non recoñecer" a Carta magna sexa para os nacionalistas un "motivo de orgullo". "Aproveitaron que todos os españois de ben celebrabamos o día da nosa Constitución para destapar sen pudor os seus verdadeiros obxectivos, que pasan pola independencia de Galicia", sinala.

Por iso, considera que "a pretendida supremacía moral e intelectual do BNG non ten límites" e cre que "roza o absurdo". "Imaxino que en cada viaxe que fan á capital de España levarán o tupper de comida feita en Galicia, moveranse en VTC máis condutor que fale galego e só se aloxarán en establecementos rexentados por galegos", afirma no seu comunicado.

Beatriz Pino asegura que a situación en Galicia a día de hoxe "non é a mesma que en Cataluña" pero advirte de que "o obxectivo do BNG é o mesmo que o de ERC ou PdeCat". "Por iso, é fundamental defender a nosa Constitución, non só no seu aniversario senón cada día", incide.

Por último, asegurou que se trata dunha masa "enfurecida e exaltada retroalimentándose no seu odio ao español, soltando improperios cara a aqueles que utilizan o castelán". "Son uns sectarios e separatistas que dirixen o seu odio cara a todo o que lles soa a centralidade e a Madrid", resolveu.