La Ciudad de la Cultura genera casi 2 euros por cada euro público que recibe

La Ciudad de la Cultura aporta anualmente un valor que supera los 24 millones de euros y genera un retorno para la sociedad de 1,85 euros por cada euro recibido de inversión pública, según se desprende del primer estudio de Contabilidad Social para medir el impacto y aportación de este complejo a la sociedad. El conselleiro de Cultura, Educación y Universidad del Gobierno gallego, Román Rodríguez, presidió este lunes la presentación de las conclusiones del citado estudio, realizado en colaboración con la Deusto Business School y siguiendo la metodología de la contabilidad social.

Esta herramienta de análisis, según explicaron responsables del estudio durante la presentación, traduce a cifras el valor que una organización crea en su entorno, en lo que se refiere a variables que, por no tener un precio, no se reflejan en la contabilidad tradicional, pese a que sí son percibidas como valiosas por la ciudadanía. "No estamos ante una investigación puntual, sino frente a la implementación de un nuevo modelo de gestión que nos permitirá seguir la evolución en los próximos años, ya que conocer cuánto valor aporta la Ciudad de la Cultura y determinar dónde lo hace, nos permitirá comprobar que se están cumpliendo los objetivos con los que fue creada y ajustar el rumbo de ser preciso", afirmó Rodríguez.

Así el estudio cuantifica el valor social de no mercado en algo más de 9 millones de euros en el año del análisis (2019) y cifra en otros 15 millones de euros el valor de mercado que genera la institución a través de la venta de entradas, contratos a artistas y proveedores, pago de impuestos o alquiler de espacios, entre otros conceptos. Desde su origen, el complejo cultural que se asienta en el monte Gaiás, en las proximidades del núcleo urbano de Santiago de Compostela, ha generado debate social y mucha polémica y enfrentamiento verbal entre los grupos políticos del Parlamento de Galicia.

Desde el calificativo de "fracaso" del Partido Popular que, entre otros muchos le dedicó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, o "sueño más propio de los dioses que de la realidad", que le atribuyó el exministro de Justicia y exdiputado autonómico Francisco Caamaño, el faraónico proyecto que Manuel Fraga encargó al arquitecto neoyorquino Peter Eisenman siempre estuvo en el centro de la polémica por una u otra razón. Ahora, cuando se cumplen diez años de su apertura al público y tras haber devorado una suma de dinero público que, según quien haga el cálculo, se puede situar entre 300 y 400 millones de euros o superar esta cifra (más del triple de lo inicialmente presupuestado), el complejo sigue para muchos infrautilizado y muy alejado del proyecto original para el que fue concebido como foco verdaderamente cultural.

El conselleiro considera que los resultados del informe de Contabilidad Social presentado este lunes llegan en un momento "de especial significado" para la Ciudad de la Cultura, por un lado, porque se cumple una década desde la inauguración y, por otro, porque coincide con el diseño de su II Plan Estratégico, "que marcará la hoja de ruta de la institución desde aquí a 2027".