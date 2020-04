O Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) deu a coñecer este mércores o seu barómetro mensual, o primeiro desde que estalou a crise do coronavirus, no que se reflicte un recorte de dous puntos na vantaxe que tiña o PSOE sobre o PP o mes anterior e déixaa en 10 puntos.

Os datos da enquisa, na que se fixeron 3.000 entrevistas, non están desagregados por comunidades autónomas, pero como novidade con respecto a anteriores estudos demoscópicos, preguntan pola crise sanitaria e introducen ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na pregunta da quen prefiren os cidadáns para liderar o Goberno de España neste momento de pandemia.

En canto a estimación de voto, o PSOE figura este mes cunha estimación de voto do 31,2%, sete décimas por baixo do seu dato de marzo, pero aínda así segue tres punto por encima do 28% co que gañou as últimas xerais.

Mentres, o PP aparece agora cun respaldo do 21,1%, algo mellor que nas xerais do 10N e un punto e medio por encima do resultado que o centro público dáballe hai un mes. O BNG mantense cunha estimación de voto do 0,5%.

O 1,6% dos entrevistados de municipios de entre 100.001 e 400.000 habitantes elixirían o presidente da Xunta para presidir o Goberno central

De novo sobre a valoración dos líderes, Feijóo é o preferido para un 1,1% dos entrevistados, só por diante do presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que obtivo un 0,8%. Segundo este estudo do CIS, o 35,5% escolle a Pedro Sánchez, mentres que o 12,5% preferiría que fose Pablo Casado o presidente do Goberno.

SEXO E MUNICIPIO. O 1% dos homes entrevistados e o 1,2% das mulleres dixeron que preferían a Feijóo como presidente do Goberno central; mentres que o 2,2% dos maiores de 65 anos tamén o elixiu a el. Nesta franxa de idade, Pedro Sánchez é o elixido polo 36,9% e Pablo Casado, polo 18,1%, seguidos do líder de Vox, Santiago Abascal, cun 4,6%.

Ademais, o 1,6% dos entrevistados de municipios de entre 100.001 e 400.000 habitantes elixirían o presidente da Xunta para presidir o Goberno central, unha franxa na que o 34% escolle a Pedro Sánchez e 12% a Pablo Casado.