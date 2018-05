A CIG non validará na mesa sectorial acordos vinculados coa folga de Xustiza

O sindicato CIG advertiu este martes de que non validará na mesa sectorial de Xustiza ningún acordo vinculado co paro indefinido que empezou o 7 de febreiro, pois entende que iso implicaría actuar de "parvos útiles" do vicepresidente e conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda.

Ante a convocatoria para este martes da mesa sectorial de Xustiza, a CIG asegurou que "todo acordo que se alcance (no citado organismo) relativo aos puntos que impulsaron a folga sería manifestamente ilegal, ademais de inmoral", di a través dun comunicado.

"A CIG non validará ningún acordo que se adopte no seo da mesa sectorial que pretenda usurpar as atribucións do comité de folga. Non seremos copartícipes de fraudes, de ilegalidades nin de prácticas antidemocráticas e oscurantistas. Non actuaremos de parvos útiles de Rueda", continúa.

O sindicato rexeita, ademais, "que a negociación que se pretenda abrir na mesa sectorial deste martes tome como referencia o documento do preacordo do 26 de abril, invalidado polo persoal nas urnas un día máis tarde".