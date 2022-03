Un total de 1.100 plazas de profesor saldrán a concurso excepcional para consolidación de empleo en Galicia, más otras 115 que se ofertarán en concurso-oposición y se sumarán con las jubilaciones de 2022, según informa la CIG. Así se ha planteado este martes en la mesa sectorial de educación celebrada en Santiago entre la Xunta y las organizaciones sindicales educativas, en la que se elaboró un borrador con el número de plazas que deberán ofertarse en los procesos selectivos de este año.

Aunque este borrador no es definitivo, pues aún debe ser estudiado por parte de los sindicatos y discutido de nuevo en una reunión el próximo 7 de abril, desde la CIG señalan que la Consellería de Educación dio "respuesta" a lo exigido por los sindicatos. Según la CIG, Educación "rectifica" y pasa de las 500 plazas anunciadas por el conselleiro a las 1.100, duplicando las plazas a concurso excepcional.

Aunque los criterios generales de la consellería coinciden, en general, con los de la CIG, el sindicato ha señalado algunas "discrepancias", que tienen que ver con la transparencia en los datos, el carácter estructural de la plazas, el cálculo de las plazas temporales o la fecha de referencia para el cálculo de las mismas, entre otras.

La central nacionalista ha asegurado que Educación ha aceptado su solicitud de que no se tuviesen en cuenta las reducciones horarias de los cargos directivos. Una modificación que la CIG considera positiva porque permite ofertar más plazas, pero insiste en que esa reducción "no afecta por igual en todas las especialidades". Además, ha afirmado que la Consellería se ha comprometido con el sindicato a que este miércoles les trasladen un documento con todas las plazas de todos los centros.

Asimismo, el sindicato ha criticado que no se ha especificado la situación del profesorado que imparte docencia en especialidades que no pueden ser convocadas. Sobre esto, indican que la Consellería les ha comunicado que "no pueden ser ofertadas y que no tienen otra alternativa".

En esta misma línea, también han manifestado que exigirán "más concreción" sobre profesorado especialista y demandarán que las plazas de discapacidad que "en el caso improbable" queden libres, pasen al turno libre como en el concurso oposición ordinario.

La consellería presentó ya la semana pasada una serie de criterios para determinar "como se deben computar y decidir qué plazas son las que salen tanto al concurso excepcional como al concurso de oposición extraordinario", ha explicado a Efe el secretario de CIG Ensino, Suso Bermello, que ha añadido que el número de plazas que saldrán es todavía "provisional", ya que existe aún un periodo de alegaciones.

"Le mandaremos una propuesta con todas nuestras alegaciones y las plazas que consideramos que faltan a la consellería. Volveremos a tener una reunión el próximo día 7 y suponemos que de ahí habrá ya una relación definitiva de plazas", ha señalado Bermello.

El secretario de Ensino ha declarado que se trata de una "rectificación en toda regla" por parte de la Xunta en cuanto al número de plazas, tras un trabajo "muy intenso" desde los sindicatos". "En principio la idea es que, salvo sorpresa, esa cifra podría sufrir cambios a mayores, no a menores", ha añadido.