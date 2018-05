A CIG denuncia desigualdades por sexos en Inditex cunha brecha salarial de até 300 euros

A CIG denunciou este mércores desigualdades por sexos en tendas do grupo Inditex, cunha brecha salarial de até 300 euros polo mesmo posto.

Nunha rolda de prensa en Santiago, a secretaria confederal de Igualdade da CIG, Margarida Corral, sostén que nos soldos "moi vinculados aos pluses sempre van ser superiores os salarios dos homes que das mulleres". Así, expón que "hai unha diferenza de entre 200 e 300 euros entre homes e mulleres" en cargos como os de caixeiros de seccións, caixeiros de central ou comerciais.

Neste sentido, Corral lamenta que "as condicións que eles teñen están moi por riba das mulleres", polo que reclama que sexan "igualitarias". Após unha xornada con membros dos comités de empresa de Inditex, María do Tránsito Fernández (CIG) denunciou que "as comisións" en "roupa de cabaleiro son máis altas que en mulleres ou en nenos", e, "curiosamente, en cabaleiro hai máis homes que mulleres".

Así mesmo, María do Tránsito Fernández advirte de que "máis do 90%" das mulleres en tendas "están a tempo parcial", en cambio "a maioría dos homes están a tempo completo porque fan funcións distintas".

A CIG demanda que se activen os plans de igualdade para homologar as condicións laborais en todas as tendas

PLANS DE IGUALDADE. Deste xeito, Margarida Corral explica que hai "diferenzas" entre aqueles centros de traballos nos que hai implantados plans de igualdade cos que non os teñen.

Por iso, este sindicato demanda que se activen os plans de igualdade para "homologar" as condicións laborais en todas as tendas e que "esas discriminacións non se produzan", nun grupo especialmente "feminizado".

Ante esto, reprocha a "negatividad" de Inditex a negociar plans de igualdade en Galicia, xa que reprocha os encontros fanse en Madrid a pesar de ter a súa sede en Arteixo (A Coruña).

DISCRIMINACIÓNS POR ASPECTO FÍSICO. Tamén censura María do Tránsito Fernández que hai discriminacións "polo aspecto físico", porque "se di como se ten que levar o pelo ou os pendentes", "con cursos de maquillaxe" para que "cada unha maquíllese dunha maneira diferente" en función da tenda.

Aquí, María do Tránsito Fernández sostén que "non é o mesmo a maquillaxe que se usa en tendas de Massimo Dutti", con pezas de roupa que "triplican" en prezo ás de Bershka, polo que "lles esixen moito máis" no que a CIG identifica coa "tiranía da imaxe". Pon de exemplo que até "a forma de facer a coleta" é diferente entre tendas.

As traballadoras de máis idade pasan a formar parte dos equipos de almacén ou a postos menos visibles como probadores

Carmiña Naveira, representante da CIG en Zara, chama a atención sobre que nesta cadea os cadros "adoitan ser máis veteranas" e "a maioría" son relegadas a postos secundarios, de forma que "as traballadoras de máis idade pasan a formar parte dos equipos de almacén" ou a postos menos visibles como "probadores".

A isto únense outras críticas que realiza este sindicato nas condicións laborais en Inditex como que hai descargas "inhumanas" nos almacéns, con denuncias trasladadas a Inspección de Traballo.

RECLAMACIÓNS SALARIAIS EN BERSHKA NA CORUÑA. Por outra banda, a CIG informou de que pediu unha reunión coa dirección da empresa para abordar melloras salariais que equiparen ás traballadoras de Bershka da Coruña coas do resto de Galicia.

Así, o sindicato explica que o ano pasado as empregadas da provincia de Pontevedra conseguiron un plus de 80 euros mensuais após a folga que levaron a cabo, unha mellora que se aplicou tamén ás traballadoras de Lugo e Ourense.

Con todo, sostén que na Coruña ese plus atópase en 72 euros, polo que levan cinco meses cobrando por baixo do resto das súas compañeiras, así que se demanda que sexa a mesma cantidade para todas. Por iso, a CIG avisa de que "non se descarta" adoptar medidas de presión na provincia coruñesa como ocorreu en 2017 en Pontevedra se non se cede a esa equiparación.