La CIG censura que residencias de mayores cubren bajas y vacaciones sin hacer PCR

La CIG advirtió este miércoles de que en residencias de mayores de Galicia se están cubriendo vacaciones y bajas "por personal procedente de situaciones de riesgo" sin que se les realicen pruebas PCR. A partir de ahí, denunció ante la Consellería de Sanidade el "incumplimiento de las instrucciones sobre incorporación de nuevas personas en las residencias". Sin embargo, el departamento de Política Social dice que el protocolo no obliga a realizar pruebas a los profesionales que se incorporan si no hay síntomas.

Explica que el departamento autonómico emitió instrucciones "para que todo el personal que se incorpore de un proceso de incapacidad temporal o de un periodo de vacaciones superiores a 14 días" deba solicitar a su médico de cabecera que le hagan la prueba PCR en las 72 horas anteriores a su incorporación a su puesto de trabajo.

Al respecto, asegura que estas instrucciones "no se han llevado adelante en ningún momento en los más de 200 contratos de incorporaciones de personal procedentes de las listas de contratación de la Xunta o seleccionados directamente por las direcciones de los centros de mayores de la provincia de A Coruña durante los meses de julio y agosto, en categorías de atención directa a los residentes como enfermeras, auxiliares de clínica o camareros-limpiadores".

El portavoz de la sección sindical de la CIG en la Consellería de Política Social, Xan Carlos Ansia, ha detallado, en declaraciones a Europa Press, que estos 200 contratos se corresponden con la provincia de A Coruña, pero que estima que en toda Galicia la cifra ronda el millar de contratos y que a la central "le consta" que la situación es la misma en toda la comunidad, sin realización de pruebas. La central asegura que los centros dependientes del Imserso "sí están cumpliendo estas instrucciones" al pedir al personal de nuevo ingreso que efectúe la pruebas PCR antes de incorporarse a los puestos de atención directa.

Ante las críticas, la Consellería de Política asegura que el protocolo no establece la realización de pruebas si el trabajador "no presenta síntomas compatibles". En concreto, en una contestación remitida a Europa Press, el departamento autonómico apunta que el protocolo de reactivación elaborado por las autoridades sanitarias para los centros de servicios sociales establece que "el nuevo personal que se incorpore al centro debe realizar una encuesta del entorno de convivencia, actividad laboral previa y concomitante". "No se realizará una prueba diagnóstica si no presenta síntomas compatibles", destaca.

Por lo tanto, subraya que "no existe una instrucción en este sentido", pero añade que, "de todos modos, para todos aquellos centros que quieran o precisen hacer PCR, se facilitará material".