A CIG anuncia mobilizacións para esixir medidas contra o incremento dos prezos

A CIG prepara mobilizacións en protesta polo "desmesurado" incremento dos prezos e para demandar solucións ao Goberno central, ao que acusa de "non facer nada" para facer fronte á alza da carestía da vida.

As protestas arrincarán con catro concentracións ante as sudelegaciones do Goberno en Galicia o próximo 29 de marzo, xornada na o que se celebra o Consello de Ministros no que está previsto que se aprobe o paquete de medidas para facer fronte ao incremento de prezos en enerxía e combustibles.

Unha semana máis tarde, o 5 de abril, a central nacionalista convoca unha manifestación en Santiago "en defensa da industria e o emprego en Galicia". Sairá do Campus Sur ás 11.00 horas.

Todo iso, segundo avanzou o secretario xeral da CIG, Paulo Carril, este xoves, para reclamar medidas ante a "situación de emerxencia nacional" que atravesa Galicia pola crise económica provocada pola pandemia, á que se suma agora a inflación.

A CIG expón un paquete de medidas orientadas a paliar o incremento dos prezos en combustible, enerxía e bens básicos que urxe a adoptar ao Goberno, a quen, así mesmo, demanda "que non aproveite a guerra de Ucraína para ir máis aló nas políticas neoliberais".

"É imperdoable que un Goberno denominado de esquerda siga sen tomar medidas de intervención pública na economía, sen levar adiante cambios profundos nas políticas económicas e fiscais", remarcou Carril, que cualifica de "indecente" que o Executivo que comparten PSOE e Unidas Podemos acorde "de forma antidemocrática e sen aprobación parlamentaria destinar máis diñeiro público a armamento".

Tamén critican o denominado Plan de Resposta Económica á Guerra, que a central nacionalista entende como unha estratexia baseada na "contención salarial" que "consolida" os soldos baixos e a "pobreza laboral".

INTERVENCIÓN PÚBLICA. Como vía para atallar a escalada no prezo da factura da luz, a CIG propón que o Estado interveña no sector eléctrico, xa que o español "é o único mercado da UE no que a última tecnoloxía en entrar no pool é a que marca o prezo".

Ademais de reclamar unha reforma "profunda" do sistema enerxético estatal e reivindicar para Galicia unha "tarifa eléctrica" propia, Carril incide en que é necesario blindar o poder adquisitivo dos traballadores con incrementos nos salarios do 4,5%.

En canto aos combustibles, a proposta da CIG vai na liña de establecer un prezo máximo para a gasolina e o diésel por un período de seis meses tomando como referencia os prezos que había nas gasolineiras o 24 de febreiro.