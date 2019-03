As negociacións entre representantes dos traballadores e dos empresarios do sector das ambulancias para establecer un novo convenio colectivo en materia laboral e salarial "avanzan", anunciou este martes o sindicato CIG coincidindo co inicio dunha nova etapa de folga dos empregados.

"A folga está a dar resultados, afirma un representante de CIG, Xesús Pastoriza, nun comunicado acerca dunha reunión celebrada este luns, aínda que precisa que son aínda "insuficientes" respecto a a recuperación do poder adquisitivo dos traballadores.

Segundo o sindicato galego, a patronal ofrece un aumento salarial de 4% en novembro próximo, dun 3% en novembro de 2020, de 1% en xaneiro de 2021 e doutro 1% en 2022, ademais da metade da terceira paga extra en 2021 e unha paga extra enteira en 2022.

Dita oferta é comparativamente mellor que a proposta anterior do patronal pero segue sen contemplar a recuperación do poder adquisitivo perdido desde 2015, sinala Pastoriza, quen apunta a necesidade de resolver as diverxencias sobre o denominado "contrato en prácticas", que supón percibir soldos uns "60% inferiores" e en condicións de "precariedade".

CIG indica que hai ademais outros aspectos sobre seguridade e saúde laboral que están pendentes de ser resoltos nas negociacións.

Os sindicatos CIG, UXT e CC OO convocaron unha folga dos servizos de ambulancia en Galicia do 8 ao 11 e do 18 ao 24 de febreiro e do 4 ao 10 de marzo e advertiron de que en caso de non alcanzar un acordo para un novo convenio colectivo, a folga será indefinida a partir do 20 de marzo.

Os traballadores do sector das ambulancias denuncian que levan dez anos sen subida salarial, a pesar de ter nos últimos dous anos un aumento dun 20% de carga laboral coa mesma persoal, polo que as baixas laborais aumentaron afectando a un 13% dos traballadores do sector, fronte a unha media de 5% no conxunto de Galicia.

A patronal de empresarios de ambulancias Fegam alegou inicialmente que non podía negociar un novo convenio colectivo cos representantes dos traballadores por estar pendente da convocatoria dun novo concurso por parte de la Xunta, despois de renunciar as concesionarias en decembro pasado ao contrato vixente.

Os empresarios alegaron que as condicións de concesión de la Xunta supuxeron "máis de 5 millóns de euros de perdas anuais" e sinalaron que "patronal e sindicatos coinciden no deficitario do concurso de la Xunta".

Representantes do Sergas, en órgano de xestión do sistema de saúde público de Galicia, anunciaron recentemente a intención de ofrecer "mellores condicións de transporte" para as concesionarias do sector das ambulancias de transporte de feridos e enfermos.

Galicia conta actualmente con máis dun centenar de ambulancias privadas contratadas pola Xunta e preto de novecentos traballadores prestando servizo, segundo a patronal Fegam.