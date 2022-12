Cierran varios polígonos de bateas de A Pobra por la aparición de manchas de chapapote

Novas manchas de contaminación mariña apareceron este xoves nas inmediacións do porto e polígonos de bateas da Pobra do Caramiñal, ante o que Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) estableceu o peche cautelar dos polígonos de bateas da Pobra A, A Pobra B e A Pobra C.

Ante isto, Capitanía Marítima abriu distintas liñas de investigación para localizar a orixe dos restos e incidiu en que "non descarta ningunha hipótese".

Con todo, apuntaron que serán as análises e o resto de indicios os que determinen a orixe definitiva deste episodio e do que afectou a algunhas praias do municipio pontevedrés de A Illa de Arousa.

Segundo informou a Xunta, Salvamento Marítimo solicitou a mobilización de medios de Gardacostas ante a aparición de manchas de contaminación mariña nas inmediacións do porto e polígonos de bateas do municipio coruñés da Pobra do Caramiñal.

Capitanía Marítima indicou que os restos "son de pouca entidade" e, de momento, están a abordarse mediante a dispersión mecánica. Ante isto, confirmaron que manteñen o Plan Nacional de Salvamento contra a Contaminación en nivel 1.

O plan iniciouse en días pasados a raíz do fuel oil que vertió en principio un buque que se mantén retido en Vigo. As primeiras manchas apareceron o martes na costa da Illa de Arousa.

Así, ata esta nova zona desprazáronse o helicóptero Pesca I e o buque Sebastián de Ocampo e a patrulleira Punta Roncadoira. Adicionalmente, mobilizáronse outros medios de Salvamento Marítimo, que coordina o operativo.

Desta forma, continúa o operativo para facer un seguimento aéreo e por mar para determinar o alcance deste episodio e esclarecer o sucedido despois de que o pasado martes aparecesen en varias praias da Illa de Arousa unhas galletas de chapapote.

Ante esta situación, Capitanía Marítima e Salvamento Marítimo manterán o buque María Pita na zona da Pobra ata este sábado, como medida de prevención.

Pola súa banda, o buque Sebastián Ocampo manterase na zona de Vilagarcía, onde tiña base os últimos días. Ademais, contactaron coas confrarías de pescadores e asociacións de bateeiros da Ría, por se fose precisa a súa colaboración.

Na xornada deste xoves, o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño estableceu como medida preventiva o peche cautelar dos polígonos de bateas da Pobra A, A Pobra B e A Pobra C