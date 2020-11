Cientos de empresarios y empleados del sector de la hostelería de diversos puntos de Galicia se han concentrado este martes en Santiago de Compostela para reclamar a las autoridades un plan de rescate urgente ante los efectos de las restricciones impuestas para frenar la propagación de la pandemia de covid-19.

Tras recorrer una pequeña parte del Camino de Santiago y las calles de la capital gallega, los participantes se concentraron en la céntrica Praza do Obradoiro y leyeron un manifiesto en el que definían como "insostenible" la situación del sector.

Apuntaron que los hoteles y establecimientos de hospedaje tienen dificultades por la falta de turistas, y parte de los bares, cafés y restaurantes, así como de los establecimientos de ocio nocturno, están afectados por la insuficiencia de clientes, lo que conlleva una falta de ingresos. "No hay liquidez", comentó a Efe el presidente de la Asociación provincial de Hostelería de Lugo, Cheché Real. "No va a ser posible pagar los impuestos, las tasas, la seguridad social, el IRPF, los alquileres, porque no tenemos liquidez", indicó a un grupo de periodistas.

"Si no nos dejan trabajar, ¿cómo nos piden que paguemos?", observó el hostelero lucense, quien consideró que las ayudas prometidas por la Xunta de Galicia son "escasas" y consideró que ahora es necesario "implicar" al Gobierno central y a las administraciones locales.

En el manifiesto leído ante una representación de varios partidos políticos, los participantes enfatizaron: "No consideramos las ayudas como la única solución a nuestros problemas".

Destacaron también que ese sector contribuye al 30% del PIB de Galicia y que los propietarios de esos negocios han estado adaptándose desde el puntos de vista técnico y legal para evitar la propagación de la pandemia. "Hay trabajadores que llevan en muchos casos ocho meses cobrando el 70% del salario", recordaron, por lo que exigen "ampliar el sistema de protección social para los trabajadores". "No es momento por parte del Gobierno gallego de eximirse de responsabilidades y depositarlas en diferentes sectores de la sociedad", indicaron.

Los participantes agradecieron el apoyo de una parte de la sociedad, incluidos sus clientes, amigos y familiares, por el apoyo en estos momentos de dificultad. Subrayaron que en base a datos del Ministerio de Sanidad de finales de octubre, solo un "2,1 % de los brotes se producen en los locales de ocio", lo que "representa 4,7 % del total de casos activos", por lo que consideran que las medidas aplicadas por la Xunta son "desproporcionadas".

Así, expresaron su "estupor" de ver "cómo no se controla el aforo de supermercados, grandes áreas comerciales o de transporte público", y sí en cambio las relacionadas con sus negocios.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado a principios del mes de diciembre para tomar decisiones acerca del cierre de la hostelería en las grandes ciudades y otros municipios, y ha matizado que no hay "ninguna fecha" sobre el fin de esa medida, al tiempo que ha advertido de que "no se puede garantizar nada más que seguir trabajando" para mejorar la evolución de la pandemia.



Así ha respondido el titular del Ejecutivo gallego, durante una visita al barrio vigués de Navia, y a preguntas de los medios sobre el posible levantamiento del cierre de la hostelería a partir del 4 de diciembre.



Al respecto, Feijóo ha señalado que la Xunta "no ha concretado ninguna fecha de término para el cierre de la hostelería" (aunque la orden publicada en el DOG el 4 de noviembre sí establece esa fecha como plazo de vigencia de las medidas, sujeto a revisión), y que, cuando se estableció el cierre de locales del sector, se hizo "convencidos" de que "si no se les pedía ese esfuerzo en noviembre, no se podría garantizar ese sector en el mes de diciembre".



"Si dejamos que la curva de nuevos contagios prosiguiese con la misma intensidad de la segunda quincena de octubre, supondría una tensión enorme en plantas de hospitalización y en Uci. Lo que intentamos es aplanar la curva y disminuirla si es posible; si es así, haremos que diciembre sea mejor que noviembre", ha señalado Feijóo.



No obstante, ha puntualizado que "salvar la Navidad desde el punto de vista de la hostelería o de tener los comercios abiertos", es algo que "se verá a principios de diciembre".



Estas declaraciones llegan el mismo día en que el Departamento de Salud de la Generalitat ha propuesto que el inicio de la desescalada de la segunda ola de la covid comience el próximo lunes, con una reapertura de bares y restaurantes al 30% de su aforo, tanto en terraza como en interior, aunque solo hasta las 17.00 horas, y al 50 % en museos, teatros, cines y auditorios.