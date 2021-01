A Cidade da Cultura de Galicia cumpre a súa primeira década de existencia. Un proxecto envolto na polémica polo elevado gasto e investimento que supuxo (preto de 300 millóns de euros), pero que aos poucos se vai consolidando e gañando espazos de uso con máis de seis millóns de visitantes e miles de eventos de todo tipo.

As instalacións do Gaiás acolleron leste mesmo mércores un acto conmemorativo de homenaxe após cumprirse este primeiros dez anos de vida desde a súa inauguración no ano 2011 da man dos entón Príncipes de Asturias (actuais Reyes de España). Este evento contou coa presenza do conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, e outros representantes institucionais.

O propio Rodríguez fixo balance da traxectoria desta infraestrutura como espazo de "referencia" tanto no ámbito cultural, tecnolóxico como do emprendimiento. Para iso esgrimiu as cifras: máis de 600 traballadores diarios, unha media de 200 actividades culturais anuais e 400 eventos empresariais e sociais, ademais de millóns de visitantes.

CENTROS

O titular autonómico situou a Biblioteca e o Arquivo de Galicia, as primeiras infraestruturas do complexo en arrincar hai unha década, como "gardiáns da memoria", e a destacado o papel do Centro de Emprendemento do Gaiás para colaborar no impulso de 450 proxectos innovadores nas industrias creativas.

Tamén destacou as máis 600.000 visitas ao Museo Centro Gaiás, con 21 grandes exposicións e a programación cultural impulsada con iniciativas da talla de Atardecer non Gaiás ou Escenas do cambio.

Doutra banda, incidiu na importancia do papel de centros como a Amtega e do traballo de humanización do exterior do complexo, tanto a través do Bosque de Galicia, o Parque do Lago, Xardín Literario, do Teatro, entre outras.

UN "EMBLEMA"

Rodríguez destacou que, "máis aló do custo", o Gaiás representa "un dos referentes culturais máis significativos de Galicia", que se potenciará no novo plan estratéxico para consolidar o seu relato "de futuro".

O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha coincido co titular da Xunta en que, a pesar da gran polémica e do debate social suscitado nos primeiros anos, o complexo debe valorarse pola súa potencialidade e mostrouse "seguro" de que pasará a consolidarse como "un emblema" e un "elemento representativo" de Galicia.

Neste sentido, incidiu na importancia de avanzar na integración paisaxística e no propio tecido urbano de Santiago, que "aos poucos" se vai producindo.

"O avance pódenos parecer lento pero é real e efectivo", incidiu o rexedor, que asegurou que o proxecto do Gaiás representa "un referente" e "un investimento" de futuro que permitirá "xerar sinerxías" con outros espazos e equipos da cidade, como o CGAC ou o Auditorio de Galicia.

NOVO EDIFICIO

A nova etapa do complexo da a Cidade da Cultura plasmarase no segundo plan estratéxico, un documento que abarcará as liñas de traballo para o período 2021-2027.

O novo "fito" do proxecto, o edificio Fontán, busca converterse nun referente no ámbito da investigación interuniversitaria e nos estudos de patrimonio, e acollerá institucións como o Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do CSIC ou o Centro de Estudos sobre o Patrimonio Cultural (CISPAC), especializado no Camiño de Santiago.