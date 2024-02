Ximena Cheda pensa que hai futuro para o proxecto político de Podemos e pon o foco en garantir os servizos públicos.



Que asuntos do momento actual lle preocupan máis?

A sanidade e a vivenda diría que son os dous factores que máis están a preocuparnos.



Que prioridades ve en Lugo?

Sanidade, educación e conexións. Hai que reducir ratios e recuperar unidades escolares no rural. E, en infraestruturas, sería importante actuar en lugares como a comarca da Mariña, onde son necesarias vías rápidas e a autovía da comarca da Mariña.

Pon moito o acento na sanidade.

Unha cidade coa poboación de Lugo debería ter operativos dous PAC, con capacidade ademais de atender as urxencias pediátricas e non derivalas a Urxencias do Hula, cando un médico de Atención Primaria estaría preparado para atendelas. Eu mesma vivino estes pasados días coa miña filla maior, pois ao atoparlle un sararabullo achegueime ao PAC e desde recepción indicáronme que debía acudir ao Hula xa que estaban saturados con enfermos esperando de pé e non había pediatra. Así, o que se podía solucionar cun cribado e posterior receita de antibióticos tivo que ser levado ás urxencias hospitalarias.



Sinale tres obras que pensa que deberan ser prioritarias.

Necesitamos un plan de vertebración do transporte público en Galicia, que ademais pasa pola recuperación do tren de vía estreita. Penso que necesitamos tamén un estudo do patrimonio abandonado en Galicia, para a súa recuperación. E precisamos devolver a Galicia o control de Salvamento Marítimo, que actualmente se leva desde Madrid.



Vivimos na enésima crise industrial e o mellor exemplo é Alcoa. Que hai que facer?

Pedimos a intervención pública por parte da Sepi, para que o Estado entre no accionariado, como no caso de Telefónica. Estamos moi satisfeitos, porque a nosa candidata arrincoulles tanto ao PP como ao PSOE a promesa de salvar a fábrica. Alcoa é absolutamente estratéxica, xa que é a única fábrica do Estado de aluminio primario, e dela depende a economía de toda A Mariña. A intervención pública é a única solución para garantir a viabilidade da planta de San Cibrao.

Cal sería a primeira lei que levaría ao Parlamento?

A lei de sanidade. O noso primeiro obxectivo no Parlamento de Galicia é o investimento en sanidade que reverta o recorte de dous mil millóns subtraídos á Atención Primaria. Ese é o noso primeiro obxectivo: a sanidade pública que está a ser desmantelada a favor da privada.



E que receita dá?

A contratación urxente de persoal suficiente para o reforzo dos servizos hospitalarios e de asistencia sanitaria e social a domicilio en todos os municipios. Precisamos acceso aos servizos de saúde en zonas rurais, onde se establecería unha carteira de servizos mínimos básicos para todo o mundo. E hai que recuperar os postos suprimidos durante os últimos anos. Hai que facer un plan urxente para abordar as listas de espera e fortalecer e impulsar a Atención Primaria incrementando o orzamento ata un 25%.



As enquisas non lles dan opcións de acadar representación. Están loitando contra os muíños xigantes do Quixote?

Podemos Galicia leva dez anos facendo política neste país, a obrigación ultima dun partido é presentarse ás eleccións e neste caso referendado pola militancia que nos reclamaba unha papeleta de Podemos nos colexios electorais. As enquisas que nos preocupan son as que seguen dando maioría ao Partido Popular; o noso obxectivo é ser claves para que haxa cambio na Xunta de Galicia e así será.

Hai futuro para o que foron as mareas?

Podemos sempre avogou polos espazos amplos e a unificación da esquerda. Neste sentido, sendo moi xenerosos, seguimos crendo nesa necesidade dunha fronte ampla, pero deberá ser abordado desde o respecto e o lugar de todas as formacións políticas. Hoxe esa opción non se dá pero está Podemos, que representa á única forza á esquerda do PSdeG que non ten medo a facer ruído, e que xamais acepta un recorte de dereitos nin a velada privatización dos servizos públicos.