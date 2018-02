Ciudadanos tenta o exconselleiro Javier Guerra para as eleccións autonómicas

Ciudadanos contactou co que fora conselleiro de Economía e Industria no Goberno do popular Alberto Núñez Feijóo, Javier Guerra, para mostrarlle o seu interese por que encabece as súas listas para as próximas eleccións autonómicas. Fontes do partido laranxa en Galicia confirmaron esas conversacións, por agora sen máis percorrido.

O secretario de organización de Cs Galicia, Laureano Bermejo, asegura que a formación asiste a "un achegamento de distintas persoas, simpatizantes, perfís profesionais e distintas posicións" por mor dos resultados obtidos en Cataluña, "e os datos das enquisas". "En Ciudadanos sempre estamos dispoñibles para dialogar, para atender aos cidadáns e aqueles que veñan de onde veñan queiran formar parte do noso proxecto", sinala. Iso non implica, en principio, máis que un diálogo", advirte, aínda que recoñece que "o resultado dese diálogo pode chegar a distintos posicións".

O que "prima" para Ciudadanos, subliña Bermejo, é o seu "ideario" e "maneira de facer política". En Galicia, segundo explica, están "a crear e desenvolvendo a estrutura" que aspiran a que lles leve "a conseguir os resultados que permitan avanzar a Galicia nunha dirección de futuro". "E hai persoas que o entenden e apóiannos; os resultados desta expansión veranse ao seu debido tempo", resolve.

TRAXECTORIA POLÍTICA DE GUERRA. Javier Guerra chegou ao Executivo de Núñez Feijóo como un home de empresa, e tivo no novo concurso eólico do PP un dos seus principais quebradizos de cabeza. Após ser conselleiro de Economía e Industria, disputouse a presidencia do Partido Popular en Vigo coa tamén exconselleira (neste caso de Facenda) Elena Muñoz.

Foi en decembro de 2016 cando Muñoz se impuxo a Guerra por 420 votos a 319. Así, no XII congreso local do PP vigués, a extitular de Facenda obtivo o 56,07% dos votos, fronte ao 42,72% de Guerra e un 1,21% en branco.

Previamente, os populares vigueses atravesaron unha clara división interna recrudecida nas eleccións municipais nas que o PP, con Muñoz como candidata (co respaldo de Núñez Feijóo), esborrallouse e pasou de 13 a 7 concelleiros.