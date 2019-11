El Chicle tiene instintos sexuales "sádicos y violentos" y nula "empatía"

Un grafólogo especializado en la psicología de la escritura ha definido a José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, único procesado en el juicio que se sigue por el crimen de Diana Quer, como un hombre con instintos sexuales "sádicos y violentos", gran "habilidad para mentir y manipular" y nada de empatía.

"Con rotundidad es un depredador sexual" y va a seguir ejerciendo ha dicho en la sexta sesión que acoge la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, un testimonio en el que este especialista ha defendido que su disciplina "tiene un carácter científico muy marcado".

De la personalidad del acusado y del examen hecho ha contado este experto, una pericia que aporta la acusación particular, que del estudio de los patrones analizados se desprende que la personalidad del acusado está "significativamente marcada hacia todo lo relacionado con la violencia sexual".

Ha dicho que cada persona tiene su cerebro y posee una escritura absolutamente particular y, de la de El Chicle, se interpreta que "no tiene ningún tipo de ética ni de conciencia del daño hecho, no tiene empatía, y por eso puede ejercer la violencia sexual, y con seguridad ya la ha ejercido y la va a seguir ejerciendo".

Ha manifestado asimismo que por su carácter, ante la defensa o el rechazo a sus deseos y necesidades, se crece, con una "respuesta aún más violenta", pero a la par combina esto con una "clara capacidad de control sobre el medio, lo que hace y lo que quiere hacer".

Acerca de su trabajo, ha dicho que obtiene "la mejor fotografía del ser humano a tamaño tridimensional". Este lo ha hecho con varias cartas que obtuvo de la causa judicial y se ha prolongado una semana.