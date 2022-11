El Chicle: "Se puede demostrar que aquí hay gente que ha mentido"

José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, ha alegado este jueves, al final del proceso contra él por una supuesta agresión sexual hacia su cuñada, que "se puede demostrar que aquí hay gente que ha mentido", algo que ha dicho en referencia a la víctima, testigos y a los agentes de la Guardia Civil.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido la última sesión del proceso contra Abuín Gey –culpable del asesinato de Diana Quer– por una supuesta agresión sexual el 17 de enero de 2005, una cuestión que él ha negado, mientras que la víctima, su cuñada Vanessa, que entonces era menor de edad, ha mantenido su versión.

En su derecho a la última palabra, el acusado ha pedido "aclarar un par de cosas" antes de finalizar el juicio, que ha quedado visto para sentencia.

"Se puede demostrar que aquí hay gente que ha mentido solo con mirar ciertas redes sociales que están abiertas, mías, donde hay imágenes de fiestas, que ella (la víctima) nos envía mensajes para citarnos a cumpleaños de ella, a su piso...", ha dicho.

Además, ha añadido que "la Guardia Civil también miente", pues ha manifestado que "se puede demostrar" que "en 2005 no tenían ninguna relación con el clan de los Panchos" sino que la había mantenido en 1994.

Sobre lo rápido que iba en su vehículo aquel día, cuando un testigo dice que lo vio, ha defendido que "el coche ese era un coche de 100 caballos, el coche aún existe, que prueben el coche".

En los informes, la defensa ha pedido la libre absolución y ha asegurado que esta causa se reabrió "por referencia al caso Diana Quer" con "pruebas totalmente nuevas", por lo que se pregunta "dónde queda la presunción de inocencia" ante un "relato que no queda claro" y que, según ella, es de una palabra contra otra.

"Los mismos testigos que en 2005 dijeron una cosa, ahora no, dicen que estaban presionados, que son vecinos y que en aquel momento mintieron", ha detallado el letrado Jacob del Río, y ha llamado la atención sobre un nuevo "informe pericial psicológico que desacredita al de 2005".

Entiende que la víctima modificó su versión a raíz del caso Diana Quer, relato que no ve coherente, y que las pruebas no encajan con lo ocurrido, pues cree que el cuchillo que supuestamente le puso el procesado en el torso le debería haber dejado alguna marca y dice que no tiene sentido que, si según ella no le quitó el móvil hasta llegar al lugar de los hechos, no hubiera alertado a lo largo del camino.

Además, la letrada ha puesto en duda informes de la Guardia Civil y se ha remitido a "testigos que dicen que estaba allí", en referencia al banco al que Abuín sostuvo que fue para sacar dinero. También cuestionó que se den por válidas las horas dadas por la víctima para situar los hechos presuntamente cometidos y no los de su cliente.

Mientras, incidió en que en el coche de Abuín no se localizó "ningún arma, ni preservativos", ha añadido sobre el uso de los mismos apuntado por su cuñada.

Exposición de la Fiscalía: "El modus operandi es de libro"

El fiscal del juicio a José Enrique Abuín ha calificado de "modus operandi de libro" la forma en que, según expuso en la lectura de sus conclusiones, se produjo la agresión sexual a su cuñada. "Son 17 años esperando justicia", señaló, a su vez, el letrado de la acusación particular.

"Preparación, ejecución y encubrimiento", ha resumido. "Como el caso de Diana Quer", ha añadido. Los mismos términos ha empleado la acusación particular que, como el Ministerio Público, ha rechazado el argumento de Abuín de que esa mañana no estuvo con su cuñada y que se había dirigido a la entidad financiera porque no tenía dinero.

Ambas partes han rechazado "invención alguna" por parte de la víctima y se han remitido, entre otras cuestiones, al hecho de que esta relatase una llamada a un compañero de trabajo por parte de Abuín avisando de que llegaría tarde.

Para la acusación particular, el acusado utilizó el "pretexto de que tenía que saldar una deuda con su padre", el de la denunciante, para acercarse al domicilio de esta y para convencerla de que subiese al coche y cometer, relató, los hechos, el 17 de enero de 2005, y antes de ir al instituto.

El relato "coherente" de la víctima

De "válido, coherente y persistente" ha calificado el fiscal el testimonio de la víctima. "La intimidó con un cuchillo", expuso para aludir también al hecho de que se produjese, según el relato de la ella, en un "lugar aislado".

Parte de sus conclusiones, fiscal y acusación particular las han dedicado a desmontar el argumento del acusado de que estuvo a esas horas de camino a la entidad bancaria y que antes había ido al cementerio. "Tenía un dominio de las rutas, tenía habilidad para conducir, los tiempos los pudo reducir significativamente", ha señalado el primero.

La acusación particular ha incidido en que el testimonio de su cliente en estos 17 años ha sido "siempre el mismo" y que hay testigos que "corroboraron" lo trasladado por esta tras decirle ella, primero a una amiga de instituto, lo sucedido, y ya, con posterioridad, a una hermana.

Frente a ello, ha añadido, que Abuín optó por la "ocultación" y un testimonio "exculpatorio" basado en versiones que el letrado ha negado como ciertas, aludiendo a testimonios en el juicio.

Quer pide reformar el Código Penal para condenar a encubridores familiares

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha reclamado este jueves la reforma del Código Penal para poder condenar a las personas encubridoras que sean familiares de los encausados, como es el caso de la exmujer del asesino de su hija.

Antes del inicio de la sesión de este jueves, ha valorado ante los medios de comunicación los elementos vinculados a los casos del procesado. "Hoy finaliza el juicio por el cual condenan, esperan, a la pena que corresponde por la violación de su cuñada. Desafortunadamente ni Diana, ni Vanessa, ni Tania verán sentarse en el banquillo a una colaboradora necesaria para que todos estos delitos se pudieran llevar a efecto, que es la actitud de encubrimiento de la exmujer de este sujeto. Sin su testimonio, aquí el hermana, sí te creo literalmente no funcionó, fue causa definitiva para que se archivara la causa que hoy se está enjuiciando 17 años después", ha explicado.

Ha considerado que "el encubrimiento que dio esta señora a su marido con una falsa coartada durante los 500 días que Diana permaneció desaparecida fue causa definitiva para que este individuo quedara impune durante esos días y atentara contra la vida, afortunadamente se salvó, en ese maletero, de Tania".

Juan Carlos Quer, este jueves ante los medios. CABALAR (EFE)

"No he escuchado a ningún legislador decir sobre la necesidad de modificar el artículo 454 del Código Penal, que exime de responsabilidad penal al pariente, en este caso la mujer, que encubra un delito de tanta gravedad y que tanta víctima y que tanto dolor ha creado", ha proseguido.

Cree que "parecería razonable que en vez de confrontar, los políticos se dedicaran a legislar para que esto no vuelva a suceder y que esa eximente del Código Penal desaparezca y que esta señora se pueda sentar en el banquillo, porque ha sido directamente una colaboradora necesaria para que esto se haya podido llevar a efecto".

Además de esta petición, también ha dicho que es partidario de modificar la conducta de ocultación de cadáveres para evitar que esas conductas queden, en su opinión, impunes.

De hecho, ha defendido que la última reforma castiga este hecho con una pena que él "asimilaría al de maltrato de una mascota". "De seis meses a dos años es el precio que tiene para la dignidad de las víctimas 500 días oculta en un pozo. Y, por supuesto, esto en ningún modo hará de efecto disuasorio para los violadores y depredadores reincidentes. Así que yo solicito que sea causa de la ampliación de la pena de la prisión permanente revisable", ha concluido.

La Fiscalía y la acusación particular piden que el procesado sea condenado a quince años de prisión por un supuesto delito de agresión sexual.