Chefs gallegos defienden el impacto positivo de la hostelería en la sociedad

El planeta no tiene un plan B para seguir siendo como lo conocemos y la hostelería es un sector que puede ayudar notablemente a que ni siquiera haga falta siempre y cuando consiga concienciarse de la importancia y las posibilidades que tiene de generar un impacto positivo en él.

Ese es, a grandes rasgos, el mensaje que los chefs gallegos Pepe Solla (Casa Solla), Pepe Vieira (Pepe Vieira Restaurante), Alvaro Villasante (Paprica) y Julio Sotomayor y Daniel Guzmán (Nova) han querido transmitir este lunes en Vigo.

"Creo que es muy bonito que ahora haya sobre la mesa de los restauradores o cocineros palabras que sonaban muy lejanas hace unos años. Conceptos como economía circular, sostenibilidad o impacto positivo hoy están sobre la mesa y eso hace unos años era una quimera, parecía que no le correspondía a nuestro sector", ha dicho a Efe Daniel Guzmán, al frente de Nova restaurante junto a Sotomayor.

Los restaurantes han sido tradicionalmente negocios que han desperdiciado grandes cantidades de comida y energías, y eso es algo que ha de cambiar, de ahí acciones como leña de hoy bajo sin carpa en Vigo, donde estos chefs gallegos no solo se explayaron sobre cómo han de cambiar los negocios de sus sector, sino que impartieron diferentes masterclases en cuestiones en las que son expertos.

"Tenemos que intentar consumir y gastar menos no porque paguemos menos"

"Divulgar, concienciar, hay que ir un poco más allá", ha explicado a Efe Pepe Solla, según el cual "es muy fácil hacerlo ahora" que la electricidad está por las nubes, pero que no se trata únicamente de apelar al racional espíritu fenicio de todo hombre de negocios sino que hay que ir más allá.

"Tenemos que intentar consumir y gastar menos no porque paguemos menos. No, hay que concienciar más allá de esto, no se trata únicamente del beneficio directo que tú notas en tu factura, hay un montón de beneficios que afectan a la comunidad, a la naturaleza, algo que no es tan tangible a lo mejor pero que a largo plazo nos va a beneficiar a todos", ha añadido.

Para explicar la importancia de que la hostelería gallega genere un impacto positivo, Guzmán cita a su padre, cocinero jubilado, y un hombre que lleva muchos advirtiendo de que "el pescado y el marisco son artículos de lujo y cada vez lo serán más", por eso subraya la importancia de que el sector se implique para ayudar a conservar "ese gran proveedor nuestro" que es el mar, para que las próximas generaciones puedan saber qué es comer un pescado del pincho.

Es solo un ejemplo de "uno de los grandes elefantes que tenemos en la habitación", añade Guzmán, quien insiste: "el planeta no tiene un plan B y esto es algo que tenemos que tener muy claro".

"Lo importante es ser consciente de que un restaurante genera ese impacto y de que lo que queremos es que vaya cada vez a menos; y si llegamos al ideal del desperdicio cero, maravilloso, y si no, al menos habremos dado pasos en esa dirección", añade.

De la posibilidad de tener huerta propia, de la importancia de ser "críticos y concienzudos" a la hora de buscar proveedores, de la optimización de los recursos en busca del desperdicio cero, de exprimir al máximo el recurso o de la posibilidad de que la viabilidad y rentabilidad de los negocios crezca gracias a las buenas prácticas fueron otros asuntos de los que hablaron estos expertos.

"Se trata de ser lo más eficiente posible en todo lo que hagas"

También, de la importancia de indicarse en proyectos con potencial transformador, que puedan impactar positivamente en la comunidad local, apuesten por la cocina social, protejan la biodiversidad del entorno y fomenten una cocina saludable.

Una de las líneas de actuación más relevantes en este sentido se desarrollará el próximo lunes en Vigo en este evento en el que se visibiliza el compromiso social y medioambiental del sector hostelero.

"Se trata de ser lo más eficiente posible en todo lo que hagas. Con esto hay un beneficio real para la sociedad", concluye por su parte Solla.