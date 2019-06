Enfurecido. Así entró en directo en El Programa de Ana Rosa Manuel Charlín, después de que el espacio entrevistase a la mujer de Vilanova que lo denunció por agresiones.

El patriarca del clan asegura que "la única víctima que hay" es él. "Lleva tres años en un piso sin pagar un céntimo, ni luz, ni agua, hostia", dijo con vehemencia Charlín, sobre su inquilina. "Yo soy una persona respetuosa, pero al que no me respeta a mí me lo paso por el forro de los huevos", añadió.

El relato de la denunciante es muy diferente. "Empujó a mi niña de tres años, me lanzó un azulejo a la cabeza y me golpeó en el brazo con un alicate". Estas son las palabras de la vecina de Vilanova de Arousa que denunció una agresión de Manuel Charlín y pidió una orden de alejamiento que el juzgado de Vilagarcía denegó.

Esta mujer, propietaria de dos vehículos que aparecieron calcinados hace unos días, ha explicado este jueves en El Programa de Ana Rosa su enfrentamiento con el patriarca del clan.

Según denuncia, su familia vive en un piso que le alquilaron los charlines, aunque cuando entraron a vivir en él no sabían que la vivienda pertenecía al clan. El germen del problema se sitúa en el momento en que decidieron pedirle al propietario un contrato legal, algo a lo que se negaron.

Los inquilinos presentaron varias denuncias contra los propietarios dpor presuntas amenazas y cortes de servicios con los que, al parecer, intentaban provocar su desalojo. Y ahora se recrudeció el conflicto. "Ahora no podemos subir a la calle prácticamente. Así no podemos vivir", dice la mujer, que lamenta que el juzgado no esté "por la labor de protegernos".