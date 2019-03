Chamamento de Villares a BNG e PSdeG para ir da man no Senado

O portavoz do Grupo Parlamentario de En Marea no Parlamento galego, Luís Villares, fixo un chamamento ao Partido Socialista de Galicia (PSdeG-PSOE) e ao Bloque Nacionalista Galego (BNG) co fin de constituír unha "gran plataforma" para representar á "Galicia real" no Senado após as eleccións xerais do próximo 28 de abril.

Preguntado polos medios sobre unha posible coalición con outras forzas nos próximos comicios tras unha reunión co comité de empresa de Bosch en Vigo, Villares insistiu en que en En Marea "hai marxe para a converxencia". No entanto, non se pronunciou explicitamente sobre as declaracións da deputada de En Marea no Congreso, Yolanda Díaz, que asegurou que é posible evitar a división para as eleccións xerais.

Ademais, o portavoz parlamentario apostou por crear unha "plataforma unitaria" que englobe aos defensores da "igualdade entre mulleres e homes", os "dereitos sociais" e o "autogoberno de Galicia" no Senado, cuxo sistema lembrou que permite que os maiores partidos consigan escanos máis facilmente.

Así mesmo, sinalou a importancia da suma das forzas progresistas ante a posibilidade de que, segundo considerou, o Partido Popular (PP) estea "disposto" a negociar con Vox após os comicios de abril.

PRIMARIAS. Tras coñecerse este luns as listas de En Marea para as eleccións xerais e europeas, Villares reivindicou a realización das primarias, que, tal e como apuntou, estiveron abertas a "toda a cidadanía" para escoller aos "mellores candidatos" para representar os intereses da Comunidade.

Así, subliñou que este proceso é o modo de "devolver" o "espírito da democracia", a participación e a transparencia aos cidadáns. "Os intereses sociais están garantidos cando unha forza política como En Marea crea un contrato social", afirmou.